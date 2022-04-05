МО: ВСУ интенсивно обстреливали гумкоридоры около Мариуполя

06 апреля 2022 в 01:26 Размер текста - 17 +

Минобороны: нацбаты усилили в Мариуполе интенсивность беспорядочных обстрелов гумкоридора Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты с 31 марта не соблюдали режим тишины, а в следующие дни вовсе стали обстреливать участок гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Боевики националистических батальонов с 31 марта 2022 г. ни разу не выполнили требования по соблюдению „режима тишины“, а 4 и 5 апреля 2022 г. увеличили интенсивность беспорядочных обстрелов, в том числе с применением минометов, участка гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю», — отметил он, передает РИА «Новости». По его словам, исходя из этого можно сделать вывод о том, что киевские власти не контролируют действия националистов и они не обеспечивают должную безопасность для мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций. Ранее Вооруженные Силы России объявили «режим тишины» 31 марта и открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя в Запорожье. Позже Министерство обороны РФ констатировали, что гуманитарная операция не была проведена, так как ее сорвали ВСУ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, для российской армии является важным исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские националисты с 31 марта не соблюдали режим тишины, а в следующие дни вовсе стали обстреливать участок гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю. Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Боевики националистических батальонов с 31 марта 2022 г. ни разу не выполнили требования по соблюдению „режима тишины“, а 4 и 5 апреля 2022 г. увеличили интенсивность беспорядочных обстрелов, в том числе с применением минометов, участка гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю», — отметил он, передает РИА «Новости». По его словам, исходя из этого можно сделать вывод о том, что киевские власти не контролируют действия националистов и они не обеспечивают должную безопасность для мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций. Ранее Вооруженные Силы России объявили «режим тишины» 31 марта и открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации жителей Мариуполя в Запорожье. Позже Министерство обороны РФ констатировали, что гуманитарная операция не была проведена, так как ее сорвали ВСУ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, для российской армии является важным исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.