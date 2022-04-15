Российская армия помешала националистам нанести удар по Каховской ГЭС. Бойцы Донецкой народной республики освободили завод имени Ильича в Мариуполе. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 апреля.
- В Минобороны РФ сообщили о попытке украинских националистов нанести ракетный удар по Каховской ГЭС. Националисты выпустили по ГЭС две ракеты «Точка-У», однако российская армия смогла их сбить;
- Бойцы ДНР освободили металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. На территории завода укрывались отряды националистов;
- Украинские националисты заминировали плотину Углегорской теплоэлектростанции. Есть риск затопления минимум трех населенных пунктов;
- Российские военные сбили вертолет ВСУ, который ранее атаковал несколько поселков в Брянской области;
- В Минобороны РФ сообщили, что ударом высокоточных ракет в Харьковской области было ликвидировано около 30 наемников из Польши.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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