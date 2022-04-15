15 апреля 2022

Армия РФ помешала удару по ГЭС, в Мариуполе освободили завод. Главное к вечеру 15 апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия помешала националистам нанести удар по Каховской ГЭС. Бойцы Донецкой народной республики освободили завод имени Ильича в Мариуполе. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 апреля.

  • В Минобороны РФ сообщили о попытке украинских националистов нанести ракетный удар по Каховской ГЭС. Националисты выпустили по ГЭС две ракеты «Точка-У», однако российская армия смогла их сбить;
  • Бойцы ДНР освободили металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. На территории завода укрывались отряды националистов;
  • Украинские националисты заминировали плотину Углегорской теплоэлектростанции. Есть риск затопления минимум трех населенных пунктов;
  • Российские военные сбили вертолет ВСУ, который ранее атаковал несколько поселков в Брянской области;
  • В Минобороны РФ сообщили, что ударом высокоточных ракет в Харьковской области было ликвидировано около 30 наемников из Польши.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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Российская армия помешала националистам нанести удар по Каховской ГЭС. Бойцы Донецкой народной республики освободили завод имени Ильича в Мариуполе. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 апреля. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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