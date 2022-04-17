Плющенко прокомментировал травму фигуриста на своем шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о падении спортсмена Евгения Семененко на своем шоу «Союз чемпионов». По словам Плющенко, освещение и лед были на хорошем уровне, а инцидент — дело случая.
«Освещение, как и лед, было великолепным! Падение — дело случая! Футболисты выходят на поле и подворачивают или ломают ноги. Или в хоккее такое бывает. Фигурное катание — это не просто балет. Хотя там тоже ломаются ноги, да и спортсмены травмируются», — сказал Плющенко «Чемпионату».
Фигуристы не проводили ни одной репетиции при освещении, которое было на выступлении, сообщает Sport24. С этим может быть связано падение Семененко.
Семененко упал с четверного прыжка во время выступления на шоу Плющенко в Санкт-Петербурге и ударился головой об лед. После этого спортсмен пытался встать, но в итоге упал на зрителей. У него обнаружили сотрясение мозга, рассказала тренер спортсмена Татьяна Мишина.
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о падении спортсмена Евгения Семененко на своем шоу «Союз чемпионов». По словам Плющенко, освещение и лед были на хорошем уровне, а инцидент — дело случая. «Освещение, как и лед, было великолепным! Падение — дело случая! Футболисты выходят на поле и подворачивают или ломают ноги. Или в хоккее такое бывает. Фигурное катание — это не просто балет. Хотя там тоже ломаются ноги, да и спортсмены травмируются», — сказал Плющенко «Чемпионату». Фигуристы не проводили ни одной репетиции при освещении, которое было на выступлении, сообщает Sport24. С этим может быть связано падение Семененко. Семененко упал с четверного прыжка во время выступления на шоу Плющенко в Санкт-Петербурге и ударился головой об лед. После этого спортсмен пытался встать, но в итоге упал на зрителей. У него обнаружили сотрясение мозга, рассказала тренер спортсмена Татьяна Мишина.