В ЕР хотят признать преступлением осквернение георгиевской ленты

19 апреля 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Георгиевская ленточка является символом героизма и мужества, отметил Андрей Турчак Фото: Илья Московец © URA.RU Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму РФ законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. В случае принятия законопроекта осквернение георгиевской ленты будет считаться преступлением. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте «Единой России». «Георгиевская лента вот уже много лет является символом героизма, мужества и стойкости нашего народа в Великой Отечественной войне. К сожалению, во многих республиках бывшего СССР, за свободу которых проливали кровь наши деды и прадеды, георгиевская лента все чаще оказывается объектом нападок. В Грузии и на Украине георгиевская лента оказалась под запретом, а в Латвии ее и вовсе уравняли с символикой СС и нацисткой Германии. Похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдове», — рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Согласно законопроекту, георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. Ее осквернение будет наказываться административной либо уголовной ответственностью. Как отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель общества «Волонтеров Победы» Ольга Занко, в некоторых зарубежных странах людей притесняют за ношение георгиевской ленты. «Ее срывают публично с ветеранов Великой Отечественной войны, запрещают на законодательном уровне. Наш долг защитить символ Победы и героического подвига наших дедов», — подчеркнула Занко. Ранее парламент Молдавии проголосовал за запрет георгиевской ленточки на территории страны. Людям запретили носить и хранить ее. Аналогичное решение приняли власти Латвии. В Германии запретили публичную демонстрацию георгиевских ленточек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму РФ законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. В случае принятия законопроекта осквернение георгиевской ленты будет считаться преступлением. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте «Единой России». «Георгиевская лента вот уже много лет является символом героизма, мужества и стойкости нашего народа в Великой Отечественной войне. К сожалению, во многих республиках бывшего СССР, за свободу которых проливали кровь наши деды и прадеды, георгиевская лента все чаще оказывается объектом нападок. В Грузии и на Украине георгиевская лента оказалась под запретом, а в Латвии ее и вовсе уравняли с символикой СС и нацисткой Германии. Похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдове», — рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Согласно законопроекту, георгиевская лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. Ее осквернение будет наказываться административной либо уголовной ответственностью. Как отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель общества «Волонтеров Победы» Ольга Занко, в некоторых зарубежных странах людей притесняют за ношение георгиевской ленты. «Ее срывают публично с ветеранов Великой Отечественной войны, запрещают на законодательном уровне. Наш долг защитить символ Победы и героического подвига наших дедов», — подчеркнула Занко. Ранее парламент Молдавии проголосовал за запрет георгиевской ленточки на территории страны. Людям запретили носить и хранить ее. Аналогичное решение приняли власти Латвии. В Германии запретили публичную демонстрацию георгиевских ленточек.