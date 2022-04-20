Постпред Крыма: националисты готовят в Одессе кровавую бойню

Националисты под видом российских солдат могут расстреливать мирных жителей Одессы, предупредил Георгий Мурадов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Одессы опасаются, что киевский режим устроит в городе кровавую бойню, сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. По его словам, националисты и наемники под видом российских солдат начнут расстрелы и грабежи мирных жителей, а также будут взрывать и бомбить гражданские объекты.

«Поступают тревожные сообщения от друзей из Одессы. Они рассказывают, что люди опасаются, что киевский режим готовит Одессе кровавую бойню. По словам местных жителей, возможен сценарий, когда озверевшие националисты и наемники в форме русской армии начнут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей Одессы, чтобы затем в этом обвинить российских военных», — цитирует Георгия Мурадова РИА «Новости».

Очевидцы также сообщают о большом скоплении украинских танков вокруг Одессы, рассказал постпред. Кроме того, в городе заметили иностранных наемников. Мурадов не исключил, что националисты могут наносить на свою технику тактические знаки «Z» и «V». При этом Одесса находится под полным контролем ВСУ и территориальной обороны — российских войск там нет.

Ранее о том, что сотрудники Службы безопасности Украины планируют устроить «чудовищную» провокацию в Одессе, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомство, в ближайшее время СБУ может провести демонстративный расстрел местных жителей под видом российских военных. К провокации планируется привлечь большое количество журналистов из западных СМИ, сообщает Минобороны РФ.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведение спецоперации вынужденным. По словам президента, ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

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