Нидерланды приостановили выдачу виз россиянам

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Нидерланды решили приостановить выдачу кратковременных виз россиянам с 27 апреля. Об этом сообщили в посольстве страны в России.

«МИД королевства был вынужден приостановить с 27 апреля выдачу гражданам РФ виз на кратковременное пребывание», — говорится в заявлении на сайте посольства. Дипломаты пояснили, что причиной стало решение России выслать нидерландских послов из страны.

Однако есть и ряд исключений. Так, визы можно будет получить при наличии временного вида на жительство, по гуманитарным причинам или же по другим уважительным поводам.

Ранее МИД РФ объявил 14 дипломатов посольства Нидерландов в Москве и одного сотрудника диппредставительства в Санкт-Петербурге персонами нон грата. Эта мера стала ответом на высылку Гаагой 17 сотрудников российского посольства.

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Нидерланды решили приостановить выдачу кратковременных виз россиянам с 27 апреля. Об этом сообщили в посольстве страны в России. «МИД королевства был вынужден приостановить с 27 апреля выдачу гражданам РФ виз на кратковременное пребывание», — говорится в заявлении на сайте посольства. Дипломаты пояснили, что причиной стало решение России выслать нидерландских послов из страны. Однако есть и ряд исключений. Так, визы можно будет получить при наличии временного вида на жительство, по гуманитарным причинам или же по другим уважительным поводам. Ранее МИД РФ объявил 14 дипломатов посольства Нидерландов в Москве и одного сотрудника диппредставительства в Санкт-Петербурге персонами нон грата. Эта мера стала ответом на высылку Гаагой 17 сотрудников российского посольства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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