Нидерланды приостановили выдачу виз россиянам

26 апреля 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Получить визу россиянам станет гораздо сложнее Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Нидерланды решили приостановить выдачу кратковременных виз россиянам с 27 апреля. Об этом сообщили в посольстве страны в России. «МИД королевства был вынужден приостановить с 27 апреля выдачу гражданам РФ виз на кратковременное пребывание», — говорится в заявлении на сайте посольства. Дипломаты пояснили, что причиной стало решение России выслать нидерландских послов из страны. Однако есть и ряд исключений. Так, визы можно будет получить при наличии временного вида на жительство, по гуманитарным причинам или же по другим уважительным поводам. Ранее МИД РФ объявил 14 дипломатов посольства Нидерландов в Москве и одного сотрудника диппредставительства в Санкт-Петербурге персонами нон грата. Эта мера стала ответом на высылку Гаагой 17 сотрудников российского посольства. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Нидерланды решили приостановить выдачу кратковременных виз россиянам с 27 апреля. Об этом сообщили в посольстве страны в России. «МИД королевства был вынужден приостановить с 27 апреля выдачу гражданам РФ виз на кратковременное пребывание», — говорится в заявлении на сайте посольства. Дипломаты пояснили, что причиной стало решение России выслать нидерландских послов из страны. Однако есть и ряд исключений. Так, визы можно будет получить при наличии временного вида на жительство, по гуманитарным причинам или же по другим уважительным поводам. Ранее МИД РФ объявил 14 дипломатов посольства Нидерландов в Москве и одного сотрудника диппредставительства в Санкт-Петербурге персонами нон грата. Эта мера стала ответом на высылку Гаагой 17 сотрудников российского посольства.