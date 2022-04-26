Нидерланды приостановили выдачу виз россиянам

Нидерланды решили приостановить выдачу кратковременных виз россиянам с 27 апреля. Об этом сообщили в посольстве страны в России.
«МИД королевства был вынужден приостановить с 27 апреля выдачу гражданам РФ виз на кратковременное пребывание», — говорится в заявлении на сайте посольства. Дипломаты пояснили, что причиной стало решение России выслать нидерландских послов из страны.
Однако есть и ряд исключений. Так, визы можно будет получить при наличии временного вида на жительство, по гуманитарным причинам или же по другим уважительным поводам.
Ранее МИД РФ объявил 14 дипломатов посольства Нидерландов в Москве и одного сотрудника диппредставительства в Санкт-Петербурге персонами нон грата. Эта мера стала ответом на высылку Гаагой 17 сотрудников российского посольства.
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Нидерланды решили приостановить выдачу кратковременных виз россиянам с 27 апреля. Об этом сообщили в посольстве страны в России. «МИД королевства был вынужден приостановить с 27 апреля выдачу гражданам РФ виз на кратковременное пребывание», — говорится в заявлении на сайте посольства. Дипломаты пояснили, что причиной стало решение России выслать нидерландских послов из страны. Однако есть и ряд исключений. Так, визы можно будет получить при наличии временного вида на жительство, по гуманитарным причинам или же по другим уважительным поводам. Ранее МИД РФ объявил 14 дипломатов посольства Нидерландов в Москве и одного сотрудника диппредставительства в Санкт-Петербурге персонами нон грата. Эта мера стала ответом на высылку Гаагой 17 сотрудников российского посольства.