30 мая 2022

Большинство бизнесменов в России адаптировались к санкциям Запада

© Служба новостей «URA.RU»
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Около 77% бизнесменов в РФ адаптировались к санкциям или надеются это сделать Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Более 77% российских предпринимателей смогли адаптироваться к работе в условиях санкций против России или надеются это сделать. Такие данные приведены в материалах мониторинга текущего состояния бизнеса, который провел институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«Мониторинг показал, что 86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций. По их словам, 77,4% адаптировались или надеются это сделать, а 11,7% этого сделать не сумели и останавливают бизнес — полностью или частично», — следует из материалов, приводит ТАСС со ссылкой на институт уполномоченного.

Сообщается, что исследование проходило в период с 17 по 21 мая среди руководителей и владельцев 6 тысяч компаний из всех 85 регионов страны. На сложности, которые возникли в процессе доставки по импорту указали всего 26,6% респондентов, приводит данные агентство.

Многие иностранные производители приостановили поставки в РФ или вообще покинули российский рынок после введения Западом санкций в отношении России. Ограничения были введены против страны вслед за объявлением о российской спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, государство помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Более 77% российских предпринимателей смогли адаптироваться к работе в условиях санкций против России или надеются это сделать. Такие данные приведены в материалах мониторинга текущего состояния бизнеса, который провел институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. «Мониторинг показал, что 86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций. По их словам, 77,4% адаптировались или надеются это сделать, а 11,7% этого сделать не сумели и останавливают бизнес — полностью или частично», — следует из материалов, приводит ТАСС со ссылкой на институт уполномоченного. Сообщается, что исследование проходило в период с 17 по 21 мая среди руководителей и владельцев 6 тысяч компаний из всех 85 регионов страны. На сложности, которые возникли в процессе доставки по импорту указали всего 26,6% респондентов, приводит данные агентство. Многие иностранные производители приостановили поставки в РФ или вообще покинули российский рынок после введения Западом санкций в отношении России. Ограничения были введены против страны вслед за объявлением о российской спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, государство помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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