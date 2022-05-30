Большинство бизнесменов в России адаптировались к санкциям Запада

31 мая 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

Около 77% бизнесменов в РФ адаптировались к санкциям или надеются это сделать Фото: pixabay/открытая лицензия новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Более 77% российских предпринимателей смогли адаптироваться к работе в условиях санкций против России или надеются это сделать. Такие данные приведены в материалах мониторинга текущего состояния бизнеса, который провел институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. «Мониторинг показал, что 86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций. По их словам, 77,4% адаптировались или надеются это сделать, а 11,7% этого сделать не сумели и останавливают бизнес — полностью или частично», — следует из материалов, приводит ТАСС со ссылкой на институт уполномоченного. Сообщается, что исследование проходило в период с 17 по 21 мая среди руководителей и владельцев 6 тысяч компаний из всех 85 регионов страны. На сложности, которые возникли в процессе доставки по импорту указали всего 26,6% респондентов, приводит данные агентство. Многие иностранные производители приостановили поставки в РФ или вообще покинули российский рынок после введения Западом санкций в отношении России. Ограничения были введены против страны вслед за объявлением о российской спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, государство помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Более 77% российских предпринимателей смогли адаптироваться к работе в условиях санкций против России или надеются это сделать. Такие данные приведены в материалах мониторинга текущего состояния бизнеса, который провел институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. «Мониторинг показал, что 86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций. По их словам, 77,4% адаптировались или надеются это сделать, а 11,7% этого сделать не сумели и останавливают бизнес — полностью или частично», — следует из материалов, приводит ТАСС со ссылкой на институт уполномоченного. Сообщается, что исследование проходило в период с 17 по 21 мая среди руководителей и владельцев 6 тысяч компаний из всех 85 регионов страны. На сложности, которые возникли в процессе доставки по импорту указали всего 26,6% респондентов, приводит данные агентство. Многие иностранные производители приостановили поставки в РФ или вообще покинули российский рынок после введения Западом санкций в отношении России. Ограничения были введены против страны вслед за объявлением о российской спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, государство помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.