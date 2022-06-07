Россия запретила японцам рыбачить возле Южных Курил

07 июня 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Японские рыбаки не смогут осуществлять промысел у Южных Курилов из-за невыполнения обязательств страны, заявили в МИД РФ Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Россия приостановила реализацию российско-японского соглашения, позволяющего рыбакам из Японии осуществлять промысел у южных Курильских островов. Такое решение было принято в связи с невыполнением японской стороной своих финансовых обязательств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы вынуждены принять решение о приостановке реализации Соглашения 1998 г. до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств», — приводит слова Захаровой пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. По ее словам, Токио взяли курс на заморозку предполагаемых соглашением выплат, затягивая с подписанием ежегодного документа о предоставлении технической помощи Сахалинской области. Ранее правительство Японии усилило санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. Так, правительство страны ввело санкции против ряда российских банков. Кроме того, председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии заявил о том, что страна будет углублять сотрудничество с НАТО. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия приостановила реализацию российско-японского соглашения, позволяющего рыбакам из Японии осуществлять промысел у южных Курильских островов. Такое решение было принято в связи с невыполнением японской стороной своих финансовых обязательств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы вынуждены принять решение о приостановке реализации Соглашения 1998 г. до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств», — приводит слова Захаровой пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. По ее словам, Токио взяли курс на заморозку предполагаемых соглашением выплат, затягивая с подписанием ежегодного документа о предоставлении технической помощи Сахалинской области. Ранее правительство Японии усилило санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины. Так, правительство страны ввело санкции против ряда российских банков. Кроме того, председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии заявил о том, что страна будет углублять сотрудничество с НАТО.