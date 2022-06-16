Разведка Украины заполучила документы на Крымский мост

16 июня 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

В материалах содержится информация о технических характеристиках Крымского моста Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получила подробную техническую документацию Крымского моста. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. «Получена детальная техническая документация Крымского моста. […] Речь о технической документации «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив», — говорится в сообщении ГУР Украины в Telegram-канале. В доказательство этому ведомство выложило в сеть презентацию под названием «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив». В этих материалах они разместили «информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса». Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет первой целью для поражения в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения. На эти заявления отреагировали в России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются военными. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что Россия берет на заметку угрозы со стороны Украины в отношении Керченского моста и добавил, что такие планы потерпят полный крах, передает Царьград. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина получила подробную техническую документацию Крымского моста. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. «Получена детальная техническая документация Крымского моста. […] Речь о технической документации «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив», — говорится в сообщении ГУР Украины в Telegram-канале. В доказательство этому ведомство выложило в сеть презентацию под названием «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив». В этих материалах они разместили «информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса». Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост станет первой целью для поражения в случае поставок соответствующего американского и европейского вооружения. На эти заявления отреагировали в России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются военными. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что Россия берет на заметку угрозы со стороны Украины в отношении Керченского моста и добавил, что такие планы потерпят полный крах, передает Царьград. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является демилитаризация и денацификация Украины.