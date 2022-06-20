Захарова доказала непричастность РФ к росту цен на зерно

20 июня 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

Захарова уличила Запад в ложных обвинениях России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Объем производства зерна в мире по итогам 2021/2022 сельскохозяйственного года ожидается по аналогичному показателю на порядок выше, чем в предыдущем сезоне. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Объем производства зерновых в мире по итогам 2021/2022 сельскохозяйственного года ожидается на уровне 2,8 млрд тонн, что превышает аналогичный показатель сезона 2019/2020 гг. Объем запасов зерна составит рекордные 850 млн тонн (значительно выше прошлогоднего уровня). По итогам нынешнего аграрного года соотношение объемов запасов и потребления зерна составит 30,5%, превысив средний уровень», — написала Захарова в telegram-канале, сославшись на сводный перечень данных о производстве зерновых по итогам сезона 2021/2022 гг. Документ опубликован на официальном сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Она пояснила, что западные страны обвиняют Россию в том, что из-за спецоперации на Украине объем злаковых культур в рыночном обороте сократился, хотя «на деле получается совсем наоборот — количество зерна на рынке больше, чем было в прошлые годы, объемы торговли также растут». Исходя из этого Мария Захарова сделала вывод, что цена на зерно повышается не из-за действий России. «Из-за чего — это отдельный вопрос», — подчеркнула она. После начала вынужденной спецоперации, направленной на спасение жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, украинская сторона попыталась заблокировать подходы к морским портам посредством их минирования. Россия в свою очередь, с целью избежать жертв среди гражданских торговых кораблей других стран, приняла решение заблокировать порты, в которых находятся запасы украинского зерна. После этого Запад и Украина попытались обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе. При этом Путин заявил, что Россия гарантирует беспрепятственный выход судов с зерном, если Украина разминирует свои порты, а также обеспечит вывоз через порты подконтрольных РФ территорий. По словам президента РФ, также зерно можно вывезти через Белоруссию. Он пообещал, что российская армия не будет атаковать ВСУ во время разминирования портов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Объем производства зерна в мире по итогам 2021/2022 сельскохозяйственного года ожидается по аналогичному показателю на порядок выше, чем в предыдущем сезоне. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Объем производства зерновых в мире по итогам 2021/2022 сельскохозяйственного года ожидается на уровне 2,8 млрд тонн, что превышает аналогичный показатель сезона 2019/2020 гг. Объем запасов зерна составит рекордные 850 млн тонн (значительно выше прошлогоднего уровня). По итогам нынешнего аграрного года соотношение объемов запасов и потребления зерна составит 30,5%, превысив средний уровень», — написала Захарова в telegram-канале, сославшись на сводный перечень данных о производстве зерновых по итогам сезона 2021/2022 гг. Документ опубликован на официальном сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Она пояснила, что западные страны обвиняют Россию в том, что из-за спецоперации на Украине объем злаковых культур в рыночном обороте сократился, хотя «на деле получается совсем наоборот — количество зерна на рынке больше, чем было в прошлые годы, объемы торговли также растут». Исходя из этого Мария Захарова сделала вывод, что цена на зерно повышается не из-за действий России. «Из-за чего — это отдельный вопрос», — подчеркнула она. После начала вынужденной спецоперации, направленной на спасение жителей Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, украинская сторона попыталась заблокировать подходы к морским портам посредством их минирования. Россия в свою очередь, с целью избежать жертв среди гражданских торговых кораблей других стран, приняла решение заблокировать порты, в которых находятся запасы украинского зерна. После этого Запад и Украина попытались обвинить Россию в глобальном продовольственном кризисе. При этом Путин заявил, что Россия гарантирует беспрепятственный выход судов с зерном, если Украина разминирует свои порты, а также обеспечит вывоз через порты подконтрольных РФ территорий. По словам президента РФ, также зерно можно вывезти через Белоруссию. Он пообещал, что российская армия не будет атаковать ВСУ во время разминирования портов.