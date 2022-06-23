СМИ: Юрия Шатунова не удалось спасти из-за «отказа» скорой помощи

24 июня 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Врачи не успели спасти Юрия Шатунова из-за отсутствия свободных машин скорой помощи Фото: Анна Майорова © URA.RU Солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не смогли спасти из-за того, что скорая помощь слишком поздно выехала на вызов. Врачи потеряли много времени из-за отсутствия свободных карет. «Скорая помощь не выехала на вызов к певцу и было потеряно около часа. Если бы все действия после звонка были соблюдены в соответствии с регламентом, то Шатунова с большой вероятностью можно было бы спасти», — сообщает telegram-канал 112. Отмечается, что друзьям певца «фактически отказали» в выезде бригады скорой помощи из-за отсутствия свободных машин. Подчеркивается, что на трагический итог могла повлиять неправильная транспортировка пострадавшего, которого были вынуждены везти самостоятельно его друзья. «При этом и в самой больнице, и в карете скорой, которая забрала Шатунова, сделали все возможное, чтобы его спасти, но состояние уже сильно ухудшилось», — резюмируется в сообщении канала. Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь на 23 июня. Причиной смерти солиста стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой. Ранее URA.RU сообщало, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 26 июня. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не смогли спасти из-за того, что скорая помощь слишком поздно выехала на вызов. Врачи потеряли много времени из-за отсутствия свободных карет. «Скорая помощь не выехала на вызов к певцу и было потеряно около часа. Если бы все действия после звонка были соблюдены в соответствии с регламентом, то Шатунова с большой вероятностью можно было бы спасти», — сообщает telegram-канал 112. Отмечается, что друзьям певца «фактически отказали» в выезде бригады скорой помощи из-за отсутствия свободных машин. Подчеркивается, что на трагический итог могла повлиять неправильная транспортировка пострадавшего, которого были вынуждены везти самостоятельно его друзья. «При этом и в самой больнице, и в карете скорой, которая забрала Шатунова, сделали все возможное, чтобы его спасти, но состояние уже сильно ухудшилось», — резюмируется в сообщении канала. Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет в ночь на 23 июня. Причиной смерти солиста стала острая сердечная недостаточность в результате инфаркта миокарда, вызванного оторвавшейся бляшкой. Ранее URA.RU сообщало, что артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 26 июня.