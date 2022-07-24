24 июля 2022

На трассе Екатеринбург-Тюмень две машины врезались лоб в лоб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, дтп, разбитая машина, авария
Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на трассе Екатеринбург-Тюмень Фото:

На трассе Екатеринбург-Тюмень автомобиль Renault Logan столкнулся лоб в лоб с Lada Granta. Об этом сообщили очевидцы.

«Очередная трагедия на дороге. Renault Logan с Lada Granta лоб в лоб, есть жертвы», — рассказал очевидец сообществу «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Тюмень водитель фуры не уступил дорогу легковушки. В результате ДТП погибло два человека.

Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

На трассе Екатеринбург-Тюмень автомобиль Renault Logan столкнулся лоб в лоб с Lada Granta. Об этом сообщили очевидцы. «Очередная трагедия на дороге. Renault Logan с Lada Granta лоб в лоб, есть жертвы», — рассказал очевидец сообществу «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Тюмень водитель фуры не уступил дорогу легковушки. В результате ДТП погибло два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...