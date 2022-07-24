На трассе Екатеринбург-Тюмень две машины врезались лоб в лоб. Фото

25 июля 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на трассе Екатеринбург-Тюмень Фото: pixabay.com На трассе Екатеринбург-Тюмень автомобиль Renault Logan столкнулся лоб в лоб с Lada Granta. Об этом сообщили очевидцы. «Очередная трагедия на дороге. Renault Logan с Lada Granta лоб в лоб, есть жертвы», — рассказал очевидец сообществу «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Тюмень водитель фуры не уступил дорогу легковушки. В результате ДТП погибло два человека. Фото: сообщество «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На трассе Екатеринбург-Тюмень автомобиль Renault Logan столкнулся лоб в лоб с Lada Granta. Об этом сообщили очевидцы. «Очередная трагедия на дороге. Renault Logan с Lada Granta лоб в лоб, есть жертвы», — рассказал очевидец сообществу «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Тюмень водитель фуры не уступил дорогу легковушки. В результате ДТП погибло два человека.