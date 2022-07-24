Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на трассе Екатеринбург-ТюменьФото: pixabay.com
На трассе Екатеринбург-Тюмень автомобиль Renault Logan столкнулся лоб в лоб с Lada Granta. Об этом сообщили очевидцы.
«Очередная трагедия на дороге. Renault Logan с Lada Granta лоб в лоб, есть жертвы», — рассказал очевидец сообществу «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Тюмень водитель фуры не уступил дорогу легковушки. В результате ДТП погибло два человека.
Фото: сообщество «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»
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На трассе Екатеринбург-Тюмень автомобиль Renault Logan столкнулся лоб в лоб с Lada Granta. Об этом сообщили очевидцы. «Очередная трагедия на дороге. Renault Logan с Lada Granta лоб в лоб, есть жертвы», — рассказал очевидец сообществу «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Тюмень водитель фуры не уступил дорогу легковушки. В результате ДТП погибло два человека.