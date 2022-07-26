Захарову позабавил обморок ведущей дебатов после слов Трасс о РФ

27 июля 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Захарова назвала речь главы МИД Великобритании Трасс во время дебатов глупостью Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Во время дебатов в преддверии выборов нового премьер-министра Великобритании ведущая упала в обморок после слов главы МИД государства Лиз Трасс. Эту ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Только утром обсуждали с коллегой, что за чудовищный бред о России несут на „дебатах“ в Британии кандидаты на пост премьер-министра. Спорили о том, новаторство это или английская традиция. И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссер», — написала Захарова в Telegram. «Отважная, как она сама себя назвала, бунтарка, предводитель свободного мира, танкистка в страхе бежала с британской же телевизионной программы. И это еще ничего не начиналось по-настоящему», — написала Захарова, поставив многозначительный смайлик в конце. Ранее министр Лиз Трасс во время дебатов осуждала действия президента России Владимира Путина. После слов о том, что Путин не станет останавливаться после спецоперации на Украине, в студии послышался грохот, Трасс испугано стала озираться по сторонам. В итоге чиновница перестраховалась, покинув телестудию, пишет т?елеканал 360.

Во время дебатов в преддверии выборов нового премьер-министра Великобритании ведущая упала в обморок после слов главы МИД государства Лиз Трасс. Эту ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Только утром обсуждали с коллегой, что за чудовищный бред о России несут на „дебатах“ в Британии кандидаты на пост премьер-министра. Спорили о том, новаторство это или английская традиция. И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссер», — написала Захарова в Telegram. «Отважная, как она сама себя назвала, бунтарка, предводитель свободного мира, танкистка в страхе бежала с британской же телевизионной программы. И это еще ничего не начиналось по-настоящему», — написала Захарова, поставив многозначительный смайлик в конце. Ранее министр Лиз Трасс во время дебатов осуждала действия президента России Владимира Путина. После слов о том, что Путин не станет останавливаться после спецоперации на Украине, в студии послышался грохот, Трасс испугано стала озираться по сторонам. В итоге чиновница перестраховалась, покинув телестудию, пишет т?елеканал 360.