26 июля 2022

Захарову позабавил обморок ведущей дебатов после слов Трасс о РФ

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова назвала речь главы МИД Великобритании Трасс во время дебатов глупостью Фото:

Во время дебатов в преддверии выборов нового премьер-министра Великобритании ведущая упала в обморок после слов главы МИД государства Лиз Трасс. Эту ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Только утром обсуждали с коллегой, что за чудовищный бред о России несут на „дебатах“ в Британии кандидаты на пост премьер-министра. Спорили о том, новаторство это или английская традиция. И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссер», — написала Захарова в Telegram.

«Отважная, как она сама себя назвала, бунтарка, предводитель свободного мира, танкистка в страхе бежала с британской же телевизионной программы. И это еще ничего не начиналось по-настоящему», — написала Захарова, поставив многозначительный смайлик в конце.

Ранее министр Лиз Трасс во время дебатов осуждала действия президента России Владимира Путина. После слов о том, что Путин не станет останавливаться после спецоперации на Украине, в студии послышался грохот, Трасс испугано стала озираться по сторонам. В итоге чиновница перестраховалась, покинув телестудию, пишет т?елеканал 360.

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Во время дебатов в преддверии выборов нового премьер-министра Великобритании ведущая упала в обморок после слов главы МИД государства Лиз Трасс. Эту ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Только утром обсуждали с коллегой, что за чудовищный бред о России несут на „дебатах“ в Британии кандидаты на пост премьер-министра. Спорили о том, новаторство это или английская традиция. И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссер», — написала Захарова в Telegram. «Отважная, как она сама себя назвала, бунтарка, предводитель свободного мира, танкистка в страхе бежала с британской же телевизионной программы. И это еще ничего не начиналось по-настоящему», — написала Захарова, поставив многозначительный смайлик в конце. Ранее министр Лиз Трасс во время дебатов осуждала действия президента России Владимира Путина. После слов о том, что Путин не станет останавливаться после спецоперации на Украине, в студии послышался грохот, Трасс испугано стала озираться по сторонам. В итоге чиновница перестраховалась, покинув телестудию, пишет т?елеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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