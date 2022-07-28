В США объявили награду за информацию о бизнесмене Пригожине

Госдеп пообещал заплатить до 10 млн долларов за информацию о Евгении Пригожине
Госдепартамент объявил награду за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине, а также организациях, связанных с ним. Он подозревается во вмешательстве в выборы в США.
«Департамент ищет информацию об Агентстве интернет-исследований, Евгении Викторовиче Пригожине, связанных с ним российских организациях и сообщниках в связи с их причастностью к вмешательству в выборы США», — говорится в сообщении пресс-службы Госдепа. За информацию о российском бизнесмене предлагается вознаграждение в размере 10 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет РФ из-за того, что ФБР объявило за него вознаграждение, передает RT. Предприниматель счел это призывом к «похищению» от американской спецслужбы.
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