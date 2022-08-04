The Washington Post: действия Зеленского раскололи власти Украины

Администрация Зеленского пытается контролировать деньги с Запада и ослабить политических конкурентов, пишет издание Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Старые трения между президентом Украины Владимиром Зеленским и правительством страны возобновились на фоне финансовой помощи со стороны Запада. Администрация главы государства хочет контролировать материальную поддержку и убрать на второй план политических оппонентов, с которыми после начала спецоперации России на Украине начали возникать трения и напряженность.

«Автократические тенденции начинают развиваться в Украине во время войны. Они (власти в Киеве — прим. URA.RU) пытаются доминировать на политическом поле… однако мы не противники», — приводит The Washington Post мнение мэра Днепра Бориса Филатова. Еще несколько мэров и аналитиков подтвердили газете, что правительство Зеленского пытается отодвинуть мэров на второй план, чтобы сохранить контроль над деньгами Запада и ослабить любых будущих политических соперников.

По мнению градоначальников, в разгар спецоперации администрация Зеленского нарушила обещание избавиться от советского наследия и отказалась от децентрализации власти и дополнительных полномочиям региональным и местным органам власти. В последние годы не согласные с властью правительства Украины мэры решили создать свои собственные политические партии и союзы.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин заявил о решении провести военную операцию на Украине. Страны Запада оказывают ежемесячную финансовую поддержку Украине по защите мирного населения Донбасса, несмотря на внутренние экономические проблемы Евросоюза.