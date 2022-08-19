National Interest: Евросоюз ждет крах из-за Зеленского

19 августа 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Западная коалиция в поддержку Зеленского может развалиться из-за проблем, сообщают в СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины Экономические проблемы могут развалить единство стран-членов Европейского союза в вопросе предоставления военной помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в своей статье для журнала The National Interest заявил историк и специалист по международным отношениям Роберт Инглиш. «Экономические проблемы готовы разрушить эту солидарность там, где это важнее всего, — в Европейском Союзе. Как это ни парадоксально, растущие издержки участия в конфликте оказались менее устойчивыми для богатых демократических стран ЕС, чем для России», — считает Инглиш. Автор предупредил страны ЕС о последствиях, которые могут возникнуть в случае вмешательства в российско-украинский конфликт. «Разногласия по поводу помощи Украине спровоцировали недавний крах правящей коалиции Италии, что является плохим предзнаменованием для других центристских европейских правительств. Трансатлантическое единство, над созданием которого так усердно трудились дипломаты, вскоре может рухнуть», — говорится в статье. По мнению Инглиша, западные политики напрасно игнорируют возникшие разногласия. «Официальные лица ЕС и НАТО в основном игнорируют эти разногласия и призывают к терпению в попытках „победить Россию“. О чем молчат, так это о том, что эта политика никогда не подвергалась проверке выборами. Многие ворчат, что подобные меры были навязаны высокооплачиваемыми „брюссельскими бюрократами“, неподотчетными ни одному избирателю от народа, создавая „фальшивую солидарность“, которая, вероятно, рухнет под усилением экономического давления», — отметил он. Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Кроме того, Запад значительно увеличил военные поставки для ВСУ, что продолжает вызывать недовольство у части населения западных государств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экономические проблемы могут развалить единство стран-членов Европейского союза в вопросе предоставления военной помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в своей статье для журнала The National Interest заявил историк и специалист по международным отношениям Роберт Инглиш. «Экономические проблемы готовы разрушить эту солидарность там, где это важнее всего, — в Европейском Союзе. Как это ни парадоксально, растущие издержки участия в конфликте оказались менее устойчивыми для богатых демократических стран ЕС, чем для России», — считает Инглиш. Автор предупредил страны ЕС о последствиях, которые могут возникнуть в случае вмешательства в российско-украинский конфликт. «Разногласия по поводу помощи Украине спровоцировали недавний крах правящей коалиции Италии, что является плохим предзнаменованием для других центристских европейских правительств. Трансатлантическое единство, над созданием которого так усердно трудились дипломаты, вскоре может рухнуть», — говорится в статье. По мнению Инглиша, западные политики напрасно игнорируют возникшие разногласия. «Официальные лица ЕС и НАТО в основном игнорируют эти разногласия и призывают к терпению в попытках „победить Россию“. О чем молчат, так это о том, что эта политика никогда не подвергалась проверке выборами. Многие ворчат, что подобные меры были навязаны высокооплачиваемыми „брюссельскими бюрократами“, неподотчетными ни одному избирателю от народа, создавая „фальшивую солидарность“, которая, вероятно, рухнет под усилением экономического давления», — отметил он. Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Кроме того, Запад значительно увеличил военные поставки для ВСУ, что продолжает вызывать недовольство у части населения западных государств.