29 августа 2022

Глава Минвостокразвития призвал РФ выбрать путь философа Сунь Цзы

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ПМЭФ-2021, третий день. Чекунков, Солодов Догузова. Санкт-Петербург, чекунков алексей
У России есть все для выхода на высокие темпы роста экономики, заявил Алексей Чекунков Фото:

При повороте политики на Восток России следует пойти по канонам древнекитайского генерала и философа, автора трактата «Искусство войны» Сунь Цзы. Такое заявление сделал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

«Разворот на Восток должен происходить не просто за счет смены партнеров, а за счет смены парадигмы», — заявил в интервью РБК Алексей Чекунков. По его словам, России следует пойти по канону Сунь Цзы, описанном в трактате о военной стратегии «Искусство войны».

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Министр подчеркнул, что битва за технологии не может быть выиграна «в лоб», позаимствовав у Китая все, чего не хватает стране. «Это кампания на несколько поколений, где каждое предыдущее передает следующему верный пас», — добавил он.

По его мнению, у России есть все для того, чтобы преодолеть трудности и выйти на высокие темпы роста экономики, не отстать в технологическом развитии и занять достойное место в меняющемся мире. «Хорошая новость — в ближайшие десять лет мы еще можем себе это позволить», — сказал Чекунков, отметив надежные макроэкономические показатели РФ и благоприятную конъюнктуру внешних рынков.

Ранее издание Asia Times писало, что Россия начала усиливать свои позиции на Ближнем Востоке, вытесняя США. Президент России Владимир Путин заявил, что у России существует множество единомышленников. Журнал Foreign Policy констатировал победу Путина над американским лидером Джо Байденом по результатам политики на Востоке. Также Россия начала налаживать авиасообщение со странами Востока.

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При повороте политики на Восток России следует пойти по канонам древнекитайского генерала и философа, автора трактата «Искусство войны» Сунь Цзы. Такое заявление сделал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. «Разворот на Восток должен происходить не просто за счет смены партнеров, а за счет смены парадигмы», — заявил в интервью РБК Алексей Чекунков. По его словам, России следует пойти по канону Сунь Цзы, описанном в трактате о военной стратегии «Искусство войны». Министр подчеркнул, что битва за технологии не может быть выиграна «в лоб», позаимствовав у Китая все, чего не хватает стране. «Это кампания на несколько поколений, где каждое предыдущее передает следующему верный пас», — добавил он. По его мнению, у России есть все для того, чтобы преодолеть трудности и выйти на высокие темпы роста экономики, не отстать в технологическом развитии и занять достойное место в меняющемся мире. «Хорошая новость — в ближайшие десять лет мы еще можем себе это позволить», — сказал Чекунков, отметив надежные макроэкономические показатели РФ и благоприятную конъюнктуру внешних рынков. Ранее издание Asia Times писало, что Россия начала усиливать свои позиции на Ближнем Востоке, вытесняя США. Президент России Владимир Путин заявил, что у России существует множество единомышленников. Журнал Foreign Policy констатировал победу Путина над американским лидером Джо Байденом по результатам политики на Востоке. Также Россия начала налаживать авиасообщение со странами Востока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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