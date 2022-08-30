«Ведомости»: ветеранам спецоперации на Украине расширят льготы

В Госдуме собираются уравнять условия для ветеранов боевых действий разных конфликтов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутаты Государственной думы РФ планируют ввести дополнительные меры поддержки для ветеранов боевых действий, получивших ранения во время спецоперации на Украине. Об этом сообщают «Ведомости», которые ознакомились с текстом законопроекта.

Ряд парламентариев Госдумы РФ намерены 31 августа внести законопроект «о дополнительных мерах поддержки лиц, получивших инвалидность вследствие полученных ранений во время участия в боевых действиях». Одним из авторов инициативы является секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Поправки в ст. 31 закона «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» подразумевают введение льгот для шести новых категорий граждан. «Важно, чтобы они (лица, получившие инвалидности в результате освобождения Донбасса от нацизма — прим. URA.RU) знали, что защищены и имеют право в том числе на бесплатные социальные гарантии», — говорится в пояснительной записке к документу.

Первый заместитель директора Московского дома Чешира Алексей Гамаев подчеркнул, что основная идея законопроекта в том, чтобы не допускать разделения по локальным конфликтам среди ветеранов боевых действий, в которых они участвовали. «Льготы должны быть одинаковыми и распространяться на участников войн, независимо от их участия в конфликтах», — объяснил он.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. В настоящее время в РФ действует закон, приравнивающий участников операции на Украине к ветеранам и инвалидам боевых действий. В июле этот же статус получили гражданские специалисты из России, работающие в Донбассе. Семьям добровольцев, погибших в ходе спецоперации, будут выплачивать пенсии.