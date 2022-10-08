Врач-диетолог посоветовала правильную замену сладостям

Врач-диетолог Писарева: сладости можно заменить фруктами
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Презентация десертов от пастри-шефа в ресторане Cucina в отеле Hyatt. Екатеринбург, пирожное, десерт, сладкое, сладость, кулинария
Лучшая замена сладостям — это фрукты Фото:

Сладости можно заменить фруктами в умеренном количестве. Такой выбор будет правильным с точки зрения правильного питания, считает врач-диетолог Ирина Писарева.

«Также это могут быть сахарозаменители, но лучше использовать натуральный эритрит либо стевия. Сиропы топинамбура, агавы или цикория», — цитирует RT Писареву. Помимо этого заменой может стать мед, но только в том случае, если на него отсутствует аллергия. Также в качестве замены могут выступать сухофрукты, конфеты из сухофруктов, протеиновые батончики и горький шоколад.

Ранее ученые из Испании и Великобритании заявили о создании заменителя сахара, который улучшает здоровье кишечника, пишет «Ридус». Диетолог Наталья Лазуренко в беседе с URA.RU отметила, что прием сладостей на ночь мешает организму вырабатывать гормоны для качественного сна.

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Сладости можно заменить фруктами в умеренном количестве. Такой выбор будет правильным с точки зрения правильного питания, считает врач-диетолог Ирина Писарева. «Также это могут быть сахарозаменители, но лучше использовать натуральный эритрит либо стевия. Сиропы топинамбура, агавы или цикория», — цитирует RT Писареву. Помимо этого заменой может стать мед, но только в том случае, если на него отсутствует аллергия. Также в качестве замены могут выступать сухофрукты, конфеты из сухофруктов, протеиновые батончики и горький шоколад. Ранее ученые из Испании и Великобритании заявили о создании заменителя сахара, который улучшает здоровье кишечника, пишет «Ридус». Диетолог Наталья Лазуренко в беседе с URA.RU отметила, что прием сладостей на ночь мешает организму вырабатывать гормоны для качественного сна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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