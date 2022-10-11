Балицкий проинспектировал руководство ЗАЭС, назначенное после присоединения к РФ

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий провел встречу с генеральным директором новой управляющей компании Запорожской АЭС Олегом Романенко и советником главы Росатома Ренатом Карчаа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«В ходе встречи Евгений Балицкий заверил руководство станции в полной и незамедлительной поддержке как руководства, так и рядовых сотрудников станции, а так же выразил надежду на своевременное начало отопительного сезона в населенных пунктах, запитанных на ЗАЭС. В свою очередь атомщики поспешили успокоить всех переживающих за безопасность станции и заявили, что все оборудование станции, включая реакторы, в полностью рабочем состоянии, и ЗАЭС готова к безопасной работе на благо мирного населения России», — сообщает корреспондент URA.RU.
5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о переводе Запорожской атомной станции под управление России. Для этих целей была создана новая управляющая компания «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», куда уже трудоустраивают работающих на атомной станции людей.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий провел встречу с генеральным директором новой управляющей компании Запорожской АЭС Олегом Романенко и советником главы Росатома Ренатом Карчаа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «В ходе встречи Евгений Балицкий заверил руководство станции в полной и незамедлительной поддержке как руководства, так и рядовых сотрудников станции, а так же выразил надежду на своевременное начало отопительного сезона в населенных пунктах, запитанных на ЗАЭС. В свою очередь атомщики поспешили успокоить всех переживающих за безопасность станции и заявили, что все оборудование станции, включая реакторы, в полностью рабочем состоянии, и ЗАЭС готова к безопасной работе на благо мирного населения России», — сообщает корреспондент URA.RU. 5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о переводе Запорожской атомной станции под управление России. Для этих целей была создана новая управляющая компания «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», куда уже трудоустраивают работающих на атомной станции людей.