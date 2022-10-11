Священников РПЦ отправят на службы в новые российские регионы

12 октября 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

Храмы УПЦ могут перейти в прямое подчинение Московского патриархата Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Для службы в храмах в новых регионах готовят служителей Русской православной церкви (РПЦ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в московском приходе. «Службу будут вести, вероятно, в случае перехода под крыло РПЦ», — уточнил источник. Отмечается, что сейчас храмы Донбасса, Запорожья и Херсона находятся в подчинении Православной церкви Украины (ПЦУ). Когда официально может быть решен вопрос о переходе церквей в подчинение Московской патриархии, неизвестно. «В любом случае, если это и произойдет, это вряд ли начнется до окончания боевых действий», — пояснил изданию депутат Госдумы, зампред межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов. Референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися, их легитимность подтвердили многочисленные международные наблюдатели. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. 5 октября Путин назначил временно исполняющих обязанности глав этих субъектов.

Для службы в храмах в новых регионах готовят служителей Русской православной церкви (РПЦ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в московском приходе. «Службу будут вести, вероятно, в случае перехода под крыло РПЦ», — уточнил источник. Отмечается, что сейчас храмы Донбасса, Запорожья и Херсона находятся в подчинении Православной церкви Украины (ПЦУ). Когда официально может быть решен вопрос о переходе церквей в подчинение Московской патриархии, неизвестно. «В любом случае, если это и произойдет, это вряд ли начнется до окончания боевых действий», — пояснил изданию депутат Госдумы, зампред межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов. Референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися, их легитимность подтвердили многочисленные международные наблюдатели. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. 5 октября Путин назначил временно исполняющих обязанности глав этих субъектов.