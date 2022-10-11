11 октября 2022

Священников РПЦ отправят на службы в новые российские регионы

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Виды города. Пермь, купола храма, вознесенская церковь, виды города пермь
Храмы УПЦ могут перейти в прямое подчинение Московского патриархата Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Для службы в храмах в новых регионах готовят служителей Русской православной церкви (РПЦ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в московском приходе.

«Службу будут вести, вероятно, в случае перехода под крыло РПЦ», — уточнил источник. Отмечается, что сейчас храмы Донбасса, Запорожья и Херсона находятся в подчинении Православной церкви Украины (ПЦУ). Когда официально может быть решен вопрос о переходе церквей в подчинение Московской патриархии, неизвестно. «В любом случае, если это и произойдет, это вряд ли начнется до окончания боевых действий», — пояснил изданию депутат Госдумы, зампред межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов.

Референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися, их легитимность подтвердили многочисленные международные наблюдатели. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. 5 октября Путин назначил временно исполняющих обязанности глав этих субъектов.

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Для службы в храмах в новых регионах готовят служителей Русской православной церкви (РПЦ). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в московском приходе. «Службу будут вести, вероятно, в случае перехода под крыло РПЦ», — уточнил источник. Отмечается, что сейчас храмы Донбасса, Запорожья и Херсона находятся в подчинении Православной церкви Украины (ПЦУ). Когда официально может быть решен вопрос о переходе церквей в подчинение Московской патриархии, неизвестно. «В любом случае, если это и произойдет, это вряд ли начнется до окончания боевых действий», — пояснил изданию депутат Госдумы, зампред межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей Сергей Гаврилов. Референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской области проходили с 23 по 27 сентября. Они были признаны состоявшимися, их легитимность подтвердили многочисленные международные наблюдатели. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ. 5 октября Путин назначил временно исполняющих обязанности глав этих субъектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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