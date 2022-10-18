Немцы увидели у Зеленского признаки отчаяния после его обращения

Немцы увидели у Зеленского признаки отчаяния после его просьбы предоставить дополнительные средства ПВО

18 октября 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Читатели Die Welt считают, что Зеленский болен, так как привык требовать, а не просить Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели немецкого издания Die Welt (заблокирован в РФ) увидели в обращении президента Украины Владимира Зеленского ноты отчаяния. После этого пользователи начали активно разбираться в причинах такого поведения. «На этот раз умоляющее, а не угрожающее заявление от Зеленского. Как насчет переговоров?» — подчеркнул один из комментаторов. С ним согласился другой пользователь, написав, что Зеленский привык требовать, а не просить: «Он просит? Обычно он всегда требует, не болен ли он?». Один из читателей предположил, что причина кроется в понижении рейтинга президента Украины. «Возможно, рейтинг симпатий Зеленского настолько упал, так что теперь формулировка была изменена, чтобы предстать в лучшем свете», — заявил читатель. В Киеве, после продолжительных обстрелов была объявлена воздушная тревога. Зеленский 22 сентября на Генассамблее ООН попросил новые поставки систем ПВО для Украины.

Читатели немецкого издания Die Welt (заблокирован в РФ) увидели в обращении президента Украины Владимира Зеленского ноты отчаяния. После этого пользователи начали активно разбираться в причинах такого поведения. «На этот раз умоляющее, а не угрожающее заявление от Зеленского. Как насчет переговоров?» — подчеркнул один из комментаторов. С ним согласился другой пользователь, написав, что Зеленский привык требовать, а не просить: «Он просит? Обычно он всегда требует, не болен ли он?». Один из читателей предположил, что причина кроется в понижении рейтинга президента Украины. «Возможно, рейтинг симпатий Зеленского настолько упал, так что теперь формулировка была изменена, чтобы предстать в лучшем свете», — заявил читатель. В Киеве, после продолжительных обстрелов была объявлена воздушная тревога. Зеленский 22 сентября на Генассамблее ООН попросил новые поставки систем ПВО для Украины.