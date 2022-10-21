В Госдуме придумали, как мобилизованным переводить деньги семьям

Депутат ГД Леонов предложил выдавать мобилизованным карты для перевода денег семье

21 октября 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

По словам депутата, у мобилизованных нет технической возможности отправлять полученные деньги домой Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Госдумы Олег Леонов обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением выдавать мобилизованным дополнительные карты, чтобы обеспечить им техническую возможность отправлять полученные деньги своей семье. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на копию запроса Леонова. В своем запросе Мишустину Леонов обратил внимание, что у мобилизованных россиян нет технической возможности переводить получаемые деньги своей семье. «Полагаю, что выходом из создавшейся негативной ситуации могло бы стать обеспечение мобилизованных граждан возможностью подачи заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счету военнослужащего, на имя его конкретного родственника», — приводит РИА Новости слова Леонова в обращении к Мишустину. По мнению депутата, такое заявление может быть заполнено призванными гражданами в финансовом отделении воинской части. Ранее президент России Владимир определил зарплаты мобилизованных россиян. Так, граждане, призванные на службу в рамках указа о частичной мобилизации, будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Однако мобилизованные не смогут получать зарплату с постоянной работы, передает телеканал 360.

Депутат Госдумы Олег Леонов обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением выдавать мобилизованным дополнительные карты, чтобы обеспечить им техническую возможность отправлять полученные деньги своей семье. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на копию запроса Леонова. В своем запросе Мишустину Леонов обратил внимание, что у мобилизованных россиян нет технической возможности переводить получаемые деньги своей семье. «Полагаю, что выходом из создавшейся негативной ситуации могло бы стать обеспечение мобилизованных граждан возможностью подачи заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счету военнослужащего, на имя его конкретного родственника», — приводит РИА Новости слова Леонова в обращении к Мишустину. По мнению депутата, такое заявление может быть заполнено призванными гражданами в финансовом отделении воинской части. Ранее президент России Владимир определил зарплаты мобилизованных россиян. Так, граждане, призванные на службу в рамках указа о частичной мобилизации, будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Однако мобилизованные не смогут получать зарплату с постоянной работы, передает телеканал 360.