Военная база США в Сирии подверглась нападению

Военная база Соединенных Штатов, расположенная в северо-восточной части Сирии, стала объектом нападения. Детали инцидента пока остаются неизвестными.
"Военная база США в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению", — пишет ТАСС. Кто осуществил нападение — не уточняется.
Нападение на военную базу США в Сирии произошло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке: 22 июня американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Ирана, после чего ситуация в регионе остается напряженной. США ранее вмешались в противостояние между Ираном и Израилем, атаковав стратегические объекты на территории Ирана.
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