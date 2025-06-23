Военная база США в Сирии подверглась нападению

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Военная база США в Сирии атакована
Военная база США в Сирии атакована Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Военная база Соединенных Штатов, расположенная в северо-восточной части Сирии, стала объектом нападения. Детали инцидента пока остаются неизвестными.

"Военная база США в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению", — пишет ТАСС. Кто осуществил нападение — не уточняется.

Нападение на военную базу США в Сирии произошло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке: 22 июня американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Ирана, после чего ситуация в регионе остается напряженной. США ранее вмешались в противостояние между Ираном и Израилем, атаковав стратегические объекты на территории Ирана.

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Военная база Соединенных Штатов, расположенная в северо-восточной части Сирии, стала объектом нападения. Детали инцидента пока остаются неизвестными. "Военная база США в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению", — пишет ТАСС. Кто осуществил нападение — не уточняется. Нападение на военную базу США в Сирии произошло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке: 22 июня американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Ирана, после чего ситуация в регионе остается напряженной. США ранее вмешались в противостояние между Ираном и Израилем, атаковав стратегические объекты на территории Ирана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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