МИД Казахстана опроверг пролет БПЛА ВСУ в сторону России над своей территорией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров опроверг появившуюся в СМИ информацию о запуске или пролете беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с территории страны в сторону России. На брифинге он подчеркнул, что подобные сообщения не соответствуют действительности.
«Информация о том, что якобы с территории Казахстана запускаются дроны в сторону России, не соответствует действительности», — сказал Смадияров, передает ТАСС. Он отметил, что компетентные органы Казахстана продолжают расследование инцидентов, связанных с обнаружением фрагментов, похожих на части беспилотников, на территории республики. Следствие проводится совместно с правоохранительными органами и Министерством обороны. Информация о принадлежности найденных фрагментов будет установлена в ходе расследования.
На прошлой неделе в различных регионах Казахстана были зафиксированы случаи обнаружения обломков, предположительно относящихся к БПЛА. В частности, 19 июня в Мангистауской области полиция сообщила о находке фрагментов, схожих с деталями дронов. 22 июня аналогичные сообщения поступили из Атырауской области. Ранее также отмечались подобные инциденты.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 июня заявила, что 19 и 20 числа были зафиксированы пролеты нескольких десятков украинских беспилотников над территорией Западно-Казахстанской области. По ее словам, дроны могли направляться для нанесения ударов по объектам в России.
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