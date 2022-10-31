Медведев заметил странные закономерности в работе ПВО на Украине

Чем лучше работают украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), по заявлениям СМИ, тем больше проблем возникает с обеспечением страны электричеством и водой. Такую закономерность заметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Чем лучше, по информации украинских СМИ, работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой», — отметил Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что такой парадокс требует «вдумчивого исследования».
Ранее сообщалось о том, что из-за повреждения энергосистемы Украины, вызванной массированными ударами РФ, около 80% киевлян остались без воды. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RT. Также из-за возможной катастрофы с электроснабжением власти украинской столицы подготовили план по переселению жителей города в другие регионы, сообщает MK.RU.
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Чем лучше работают украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), по заявлениям СМИ, тем больше проблем возникает с обеспечением страны электричеством и водой. Такую закономерность заметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Чем лучше, по информации украинских СМИ, работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой», — отметил Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что такой парадокс требует «вдумчивого исследования». Ранее сообщалось о том, что из-за повреждения энергосистемы Украины, вызванной массированными ударами РФ, около 80% киевлян остались без воды. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RT. Также из-за возможной катастрофы с электроснабжением власти украинской столицы подготовили план по переселению жителей города в другие регионы, сообщает MK.RU.