Столтенберг раскрыл планы НАТО по размещению ядерного оружия после принятия Финляндии

Столтенберг: НАТО не изменит позицию по ядерному развертыванию после принятия Финляндии и Швеции
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НАТО собирается пригласить Финляндию присоединиться к Альянсу, заявил Столтенберг Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

НАТО не будет менять свою ядерную тактику и развертывание сил после принятия Швеции и Финляндии в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«У нас нет планов менять нашу ядерную позицию и развертывание, так что это не было проблемой. НАТО это оборонный альянс. Конечно, я приветствую всех союзников по НАТО, включая Турцию, пригласить Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу», — цитирует издание Yenisafak ответ Столтенберга. Он добавил, что также приветствует принятие Турцией, Финляндией и Швецией совместного меморандума.

Ранее финская газета Iltalehti сообщила, что если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, то на ее территории НАТО сможет без ограничений размещать свои базы и ядерное оружие. Это приравнивается к ввозу ядерного оружия в страну.

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НАТО не будет менять свою ядерную тактику и развертывание сил после принятия Швеции и Финляндии в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «У нас нет планов менять нашу ядерную позицию и развертывание, так что это не было проблемой. НАТО это оборонный альянс. Конечно, я приветствую всех союзников по НАТО, включая Турцию, пригласить Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу», — цитирует издание Yenisafak ответ Столтенберга. Он добавил, что также приветствует принятие Турцией, Финляндией и Швецией совместного меморандума. Ранее финская газета Iltalehti сообщила, что если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, то на ее территории НАТО сможет без ограничений размещать свои базы и ядерное оружие. Это приравнивается к ввозу ядерного оружия в страну.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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