Кремль предложил Западу «заманить» на переговоры с РФ Зеленского

На переговоры нужно «заманивать» Зеленского, а не Путина, заявил Песков
Западу необходимо «заманить» за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского, а не главу РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент Путин неоднократно говорил, что мы рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества. Заманивать кого-то- лучше куда-то заманить президента Зеленского», — ответил Песков на фонцеренц-колле журналистам на вопрос о готовности РФ пойти на предложение экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, желающего «заманить» Путина за стол переговров.
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