Кремль предложил Западу «заманить» на переговоры с РФ Зеленского

18 ноября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

На переговоры нужно «заманивать» Зеленского, а не Путина, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западу необходимо «заманить» за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского, а не главу РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент Путин неоднократно говорил, что мы рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества. Заманивать кого-то- лучше куда-то заманить президента Зеленского», — ответил Песков на фонцеренц-колле журналистам на вопрос о готовности РФ пойти на предложение экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, желающего «заманить» Путина за стол переговров.

Западу необходимо «заманить» за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского, а не главу РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент Путин неоднократно говорил, что мы рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества. Заманивать кого-то- лучше куда-то заманить президента Зеленского», — ответил Песков на фонцеренц-колле журналистам на вопрос о готовности РФ пойти на предложение экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, желающего «заманить» Путина за стол переговров.