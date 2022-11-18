Кремль предложил Западу «заманить» на переговоры с РФ Зеленского

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
На переговоры нужно «заманивать» Зеленского, а не Путина, заявил Песков Фото:

Западу необходимо «заманить» за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского, а не главу РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин неоднократно говорил, что мы рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества. Заманивать кого-то- лучше куда-то заманить президента Зеленского», — ответил Песков на фонцеренц-колле журналистам на вопрос о готовности РФ пойти на предложение экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, желающего «заманить» Путина за стол переговров.

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Западу необходимо «заманить» за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского, а не главу РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент Путин неоднократно говорил, что мы рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества. Заманивать кого-то- лучше куда-то заманить президента Зеленского», — ответил Песков на фонцеренц-колле журналистам на вопрос о готовности РФ пойти на предложение экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, желающего «заманить» Путина за стол переговров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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