Repubblica: правительство Италии соберется, чтобы отобрать местный завод «Лукойла»

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Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, лукойл, фирменная эмблема
Завод «Лукойл» хотят забрать под контроль минэкономики, сообщает итальянская газета Фото:

Министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо собираются национализировать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB (входит в группу «Лукойл») на острове Сицилия. Об этом сообщает итальянская газета Repubblica.

«Заседание правительства Италии будет созвано для того, чтобы огосударствить компанию „Лукойл“. Завод хотят забрать под контроль министерства экономики», — сообщает газета.

Ранее издание BALTNEWS сообщало, что правительство Латвии собирается национализировать российский нефтепровод. Также Financial Times пишет, что украинские власти будут национализировать те компании, которые откажутся поддерживать «войну с Россией».

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Министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо собираются национализировать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB (входит в группу «Лукойл») на острове Сицилия. Об этом сообщает итальянская газета Repubblica. «Заседание правительства Италии будет созвано для того, чтобы огосударствить компанию „Лукойл“. Завод хотят забрать под контроль министерства экономики», — сообщает газета. Ранее издание BALTNEWS сообщало, что правительство Латвии собирается национализировать российский нефтепровод. Также Financial Times пишет, что украинские власти будут национализировать те компании, которые откажутся поддерживать «войну с Россией».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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