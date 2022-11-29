Repubblica: правительство Италии соберется, чтобы отобрать местный завод «Лукойла»

29 ноября 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Завод «Лукойл» хотят забрать под контроль минэкономики, сообщает итальянская газета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо собираются национализировать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB (входит в группу «Лукойл») на острове Сицилия. Об этом сообщает итальянская газета Repubblica. «Заседание правительства Италии будет созвано для того, чтобы огосударствить компанию „Лукойл“. Завод хотят забрать под контроль министерства экономики», — сообщает газета . Ранее издание BALTNEWS сообщало, что правительство Латвии собирается национализировать российский нефтепровод. Также Financial Times пишет, что украинские власти будут национализировать те компании, которые откажутся поддерживать «войну с Россией».

Министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти и министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо собираются национализировать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB (входит в группу «Лукойл») на острове Сицилия. Об этом сообщает итальянская газета Repubblica. «Заседание правительства Италии будет созвано для того, чтобы огосударствить компанию „Лукойл“. Завод хотят забрать под контроль министерства экономики», — сообщает газета. Ранее издание BALTNEWS сообщало, что правительство Латвии собирается национализировать российский нефтепровод. Также Financial Times пишет, что украинские власти будут национализировать те компании, которые откажутся поддерживать «войну с Россией».