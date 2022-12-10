США изучат доказательства продажи оружия, поставляемого Украине

10 декабря 2022 в 08:33 Размер текста - 17 +

В США заявили, что не видели доказательств утечки вооружения с Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США изучат доказательства утечки оружия, которое Вашингтон отправляет на Украину. Об этом сказал заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Ричард Миллс на заседании Совета Безопасности ООН. «Он сказал, что США не видели достоверных доказательств утечки предоставленного ими оборудования. Добавив, что они рассмотрят доказательства в поддержку таких заявлений, если они будут представлены. США очень серьезно относятся к своей ответственности по защите своих оборонных технологий и технологий двойного назначения и предотвращению их утечки», — приводится заявление Миллса на сайте ООН. США поставляют оружие Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на прошедшем заседании Совбеза о росте поставок оружия с территории Украины в третьи страны, передает Nation News. США подготовили план по борьбе с утечками вооружения, поставляемого на Украину, сказал в октябре представитель Госдепа Нед Прайс, заявление приводит RT.

США изучат доказательства утечки оружия, которое Вашингтон отправляет на Украину. Об этом сказал заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Ричард Миллс на заседании Совета Безопасности ООН. «Он сказал, что США не видели достоверных доказательств утечки предоставленного ими оборудования. Добавив, что они рассмотрят доказательства в поддержку таких заявлений, если они будут представлены. США очень серьезно относятся к своей ответственности по защите своих оборонных технологий и технологий двойного назначения и предотвращению их утечки», — приводится заявление Миллса на сайте ООН. США поставляют оружие Киеву в связи со спецоперацией РФ на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на прошедшем заседании Совбеза о росте поставок оружия с территории Украины в третьи страны, передает Nation News. США подготовили план по борьбе с утечками вооружения, поставляемого на Украину, сказал в октябре представитель Госдепа Нед Прайс, заявление приводит RT.