Депутат Нилов пообещал ракеты «мальчику Вове из Киева» на Новый год. Видео

14 декабря 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

Депутат Нилов пообещал выполнить желание мальчика из Киева о рактах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат «Справедливой России» Олег Нилов пообещал выполнить пожелание «мальчика Вовы из Киева» о ракетах. Слова прозвучали на благотворительной акции «Елка Желаний» в Государственной Думе. «Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди», — передает слова Нилова Baza. Депутат, впрочем, заметил, что «это шутка такая». URA.RU направило запрос в пресс-службу партии «Справедливая Россия» с просьбой прокомментировать слова Нилова. На момент публикации комментариев не поступило. Сам депутат не взял трубку. Спецоперация на украине проходит с 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Ее основная цель, говорил глава России, защита мирного населения Донбасса. Путин отмечал, что российские войска сосредоточены на уничтожении военной инфраструктуры Украины, но бережно относятся к жизням мирных граждан.

Депутат «Справедливой России» Олег Нилов пообещал выполнить пожелание «мальчика Вовы из Киева» о ракетах. Слова прозвучали на благотворительной акции «Елка Желаний» в Государственной Думе. «Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди», — передает слова Нилова Baza. Депутат, впрочем, заметил, что «это шутка такая». URA.RU направило запрос в пресс-службу партии «Справедливая Россия» с просьбой прокомментировать слова Нилова. На момент публикации комментариев не поступило. Сам депутат не взял трубку. Спецоперация на украине проходит с 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Ее основная цель, говорил глава России, защита мирного населения Донбасса. Путин отмечал, что российские войска сосредоточены на уничтожении военной инфраструктуры Украины, но бережно относятся к жизням мирных граждан.