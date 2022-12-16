Врач предупредила об опасности быстрого похудения к Новому году

Врач Александрова: обещающие быстрое похудение к Новому году диеты могут быть опасны

17 декабря 2022 в 05:56 Размер текста - 17 +

Врач-терапевт рассказала о том, какие диеты могут оказаться опасны для организма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Набирающие популярность диеты, которые обещают быстрое похудение без особых усилий, могут причинить серьезный вред здоровью и не работают в долгосрочной перспективе. Об этом рассказала врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова. «Исключение или значительное ограничение целых групп продуктов, таких как углеводы или жиры, а также ежедневные изнуряющие тренировки не работают в долгосрочной перспективе», — рассказала Александрова в интервью агентству «Прайм». По словам врача, диеты, связанные с сокращением потребления углеводов, приводят к потере энергии и нарушают ЖКТ. Диеты, которые призывают сократить потребление жиров, также вредны, поскольку жиры обладают рядом полезных свойств. Формирование правильных пищевых привычек, а также умеренные физические нагрузки — наиболее эффективный и безопасный способ снизить вес, замечает врач. Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков в беседе с URA.RU назвал смертельно опасные способы похудения. Врач отметил, что нельзя ни в коем случае употреблять мочегонные и слабительные средства для того, чтобы похудеть.

Набирающие популярность диеты, которые обещают быстрое похудение без особых усилий, могут причинить серьезный вред здоровью и не работают в долгосрочной перспективе. Об этом рассказала врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова. «Исключение или значительное ограничение целых групп продуктов, таких как углеводы или жиры, а также ежедневные изнуряющие тренировки не работают в долгосрочной перспективе», — рассказала Александрова в интервью агентству «Прайм». По словам врача, диеты, связанные с сокращением потребления углеводов, приводят к потере энергии и нарушают ЖКТ. Диеты, которые призывают сократить потребление жиров, также вредны, поскольку жиры обладают рядом полезных свойств. Формирование правильных пищевых привычек, а также умеренные физические нагрузки — наиболее эффективный и безопасный способ снизить вес, замечает врач. Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков в беседе с URA.RU назвал смертельно опасные способы похудения. Врач отметил, что нельзя ни в коем случае употреблять мочегонные и слабительные средства для того, чтобы похудеть.