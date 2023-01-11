СБУ проводят обыски в правительственном квартале в Киеве

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
СБУ проводят обыски в Киеве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности (СБУ) Украины проводят обыски в Киеве в правительственном квартале. Об этом сообщили в службе.

«Цель — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, а также повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана», — пишет telegram-канал «УНИАН — новости Украины», ссылаясь на службу. Там также отметили, важность таких мероприятий в условиях конфликта с Россией. Проверяются не только территории, но также запрашиваются и документы у граждан Украины.

Ранее сообщалось, что в Бахмут (Артемовск) прибыли сотрудники СБУ, чтобы остановить дезертирство среди ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Служба безопасности (СБУ) Украины проводят обыски в Киеве в правительственном квартале. Об этом сообщили в службе. «Цель — проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, а также повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана», — пишет telegram-канал «УНИАН — новости Украины», ссылаясь на службу. Там также отметили, важность таких мероприятий в условиях конфликта с Россией. Проверяются не только территории, но также запрашиваются и документы у граждан Украины. Ранее сообщалось, что в Бахмут (Артемовск) прибыли сотрудники СБУ, чтобы остановить дезертирство среди ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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