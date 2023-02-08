Основатель Pink Floyd Уотерс призвал договориться о немедленном прекращении огня на Украине

08 февраля 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

Роджер Уотерс призвал глав США, Украины и РФ, а также НАТО и ЕС к прекращению конфликта на Украине Фото: Zuma\TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал участников конфликта на Украине, а также НАТО и ЕС договориться о прекращении конфликта. Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности ООН. «Участие РФ не было неспровоцированным. Я осуждаю и провокаторов строжайшим образом. <…> Призываю президентов России, Украины и США, а также НАТО и ЕС договориться о прекращении огня сегодня», — заявил Роджер Уотерс. Его слова приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что в заседании СБ ООН по Украине примет участие музыкант Роджер Уотерс, пишет RT. Кроме того основатель Pink Floyd призывал супругу президента Украины Владимира Зеленского «повлиять на мужа». Он написал ей письмо, в котором попросил остановить конфликт на Украине и перестать просить у Запада вооружение. Также солист группы Modern Talking Дитер Болен осуждал санкции Евросоюза против России, сообщает «Национальная служба новостей».

Основатель музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал участников конфликта на Украине, а также НАТО и ЕС договориться о прекращении конфликта. Об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности ООН. «Участие РФ не было неспровоцированным. Я осуждаю и провокаторов строжайшим образом. <…> Призываю президентов России, Украины и США, а также НАТО и ЕС договориться о прекращении огня сегодня», — заявил Роджер Уотерс. Его слова приводит РИА Новости. Ранее сообщалось, что в заседании СБ ООН по Украине примет участие музыкант Роджер Уотерс, пишет RT. Кроме того основатель Pink Floyd призывал супругу президента Украины Владимира Зеленского «повлиять на мужа». Он написал ей письмо, в котором попросил остановить конфликт на Украине и перестать просить у Запада вооружение. Также солист группы Modern Talking Дитер Болен осуждал санкции Евросоюза против России, сообщает «Национальная служба новостей».