10 февраля 2023

Российские спасатели вытащили из-под завалов в Турции мальчика, пробывшего там 119 часов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямое попадание в ТЦ в Калининском районе Донецка. Донецк, ДНР, мчс, дым, пожар, тушение, обрушение, последствия, спасатели, прилет, разбор завалов, задымление, ресторан, разрушения, обстрел
Бригада из России спасла в Турции мальчика из-под завалов Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

16-летнего Камила, проведшего 119 часов под обрушившимся в результате землетрясения зданием, вытащила группа российских и кыргызских спасателей. Об этом рассказали турецкие журналисты.

«Совместными усилиями кыргызской и российской бригад извлекли из-под завалов 16-летнего Камила, который 119 часов находился там после землетрясения в Кахраманмараше», — рассказали журналисты с места событий, репортаж опубликовали CNN Turk. По словам телекомпании, мальчик находится в добром здравии.

Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало наиболее мощным за последние 80 лет. Толчки ощущались в 16 странах мира. МЧС России направило группу спасателей для помощи турецким гражданам. Кроме того, планируется отправка бригады врачей. На данный момент известно, что число погибших составило более 20 000 человек, а пострадавших — более 80 000.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

16-летнего Камила, проведшего 119 часов под обрушившимся в результате землетрясения зданием, вытащила группа российских и кыргызских спасателей. Об этом рассказали турецкие журналисты. «Совместными усилиями кыргызской и российской бригад извлекли из-под завалов 16-летнего Камила, который 119 часов находился там после землетрясения в Кахраманмараше», — рассказали журналисты с места событий, репортаж опубликовали CNN Turk. По словам телекомпании, мальчик находится в добром здравии. Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало наиболее мощным за последние 80 лет. Толчки ощущались в 16 странах мира. МЧС России направило группу спасателей для помощи турецким гражданам. Кроме того, планируется отправка бригады врачей. На данный момент известно, что число погибших составило более 20 000 человек, а пострадавших — более 80 000.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...