Российские спасатели вытащили из-под завалов в Турции мальчика, пробывшего там 119 часов

16-летнего Камила, проведшего 119 часов под обрушившимся в результате землетрясения зданием, вытащила группа российских и кыргызских спасателей. Об этом рассказали турецкие журналисты.
«Совместными усилиями кыргызской и российской бригад извлекли из-под завалов 16-летнего Камила, который 119 часов находился там после землетрясения в Кахраманмараше», — рассказали журналисты с места событий, репортаж опубликовали CNN Turk. По словам телекомпании, мальчик находится в добром здравии.
Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало наиболее мощным за последние 80 лет. Толчки ощущались в 16 странах мира. МЧС России направило группу спасателей для помощи турецким гражданам. Кроме того, планируется отправка бригады врачей. На данный момент известно, что число погибших составило более 20 000 человек, а пострадавших — более 80 000.
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16-летнего Камила, проведшего 119 часов под обрушившимся в результате землетрясения зданием, вытащила группа российских и кыргызских спасателей. Об этом рассказали турецкие журналисты. «Совместными усилиями кыргызской и российской бригад извлекли из-под завалов 16-летнего Камила, который 119 часов находился там после землетрясения в Кахраманмараше», — рассказали журналисты с места событий, репортаж опубликовали CNN Turk. По словам телекомпании, мальчик находится в добром здравии. Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало наиболее мощным за последние 80 лет. Толчки ощущались в 16 странах мира. МЧС России направило группу спасателей для помощи турецким гражданам. Кроме того, планируется отправка бригады врачей. На данный момент известно, что число погибших составило более 20 000 человек, а пострадавших — более 80 000.