Российские спасатели вытащили из-под завалов в Турции мальчика, пробывшего там 119 часов

11 февраля 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Бригада из России спасла в Турции мальчика из-под завалов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения 16-летнего Камила, проведшего 119 часов под обрушившимся в результате землетрясения зданием, вытащила группа российских и кыргызских спасателей. Об этом рассказали турецкие журналисты. «Совместными усилиями кыргызской и российской бригад извлекли из-под завалов 16-летнего Камила, который 119 часов находился там после землетрясения в Кахраманмараше», — рассказали журналисты с места событий, репортаж опубликовали CNN Turk . По словам телекомпании, мальчик находится в добром здравии. Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало наиболее мощным за последние 80 лет. Толчки ощущались в 16 странах мира. МЧС России направило группу спасателей для помощи турецким гражданам. Кроме того, планируется отправка бригады врачей. На данный момент известно, что число погибших составило более 20 000 человек, а пострадавших — более 80 000.

16-летнего Камила, проведшего 119 часов под обрушившимся в результате землетрясения зданием, вытащила группа российских и кыргызских спасателей. Об этом рассказали турецкие журналисты. «Совместными усилиями кыргызской и российской бригад извлекли из-под завалов 16-летнего Камила, который 119 часов находился там после землетрясения в Кахраманмараше», — рассказали журналисты с места событий, репортаж опубликовали CNN Turk. По словам телекомпании, мальчик находится в добром здравии. Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало наиболее мощным за последние 80 лет. Толчки ощущались в 16 странах мира. МЧС России направило группу спасателей для помощи турецким гражданам. Кроме того, планируется отправка бригады врачей. На данный момент известно, что число погибших составило более 20 000 человек, а пострадавших — более 80 000.