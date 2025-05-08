Врач дала несколько советов по приготовлению шашлыка

Диетолог Бурляева: нежелательно добавлять соль при приготовлении шашлыка
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Традиционно к шашлыку подаются свежие огурцы, помидоры, зелень
Традиционно к шашлыку подаются свежие огурцы, помидоры, зелень Фото:

Соль при мариновании шашлыка делает мясо сухим, а ее избыток в сочетании с соленьями и соусами может привести к отекам и повышению давления. Об этом рассказала диетолог Екатерина Бурляева.

«Нежелательно добавлять соль при приготовлении шашлыка», — передает слова врача АИФ. Вместо соли лучше использовать специи, чеснок, лимонный или гранатовый сок — они придают мясу насыщенный вкус без вреда для здоровья. Она советует добавлять соль лишь за 5–10 минут до жарки, если без нее не обойтись. Бурляева добавила, что к шашлыку стоит выбирать богатые клетчаткой овощи: сельдерей, морковь, тыкву, которые помогают выводить холестерин и мочевую кислоту.

Чтобы шашлык получился ароматным и сочным, выбирайте свежее мясо и правильно его маринуйте. Мясо должно быть отменным на вид и упругим на ощупь.

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Соль при мариновании шашлыка делает мясо сухим, а ее избыток в сочетании с соленьями и соусами может привести к отекам и повышению давления. Об этом рассказала диетолог Екатерина Бурляева. «Нежелательно добавлять соль при приготовлении шашлыка», — передает слова врача АИФ. Вместо соли лучше использовать специи, чеснок, лимонный или гранатовый сок — они придают мясу насыщенный вкус без вреда для здоровья. Она советует добавлять соль лишь за 5–10 минут до жарки, если без нее не обойтись. Бурляева добавила, что к шашлыку стоит выбирать богатые клетчаткой овощи: сельдерей, морковь, тыкву, которые помогают выводить холестерин и мочевую кислоту. Чтобы шашлык получился ароматным и сочным, выбирайте свежее мясо и правильно его маринуйте. Мясо должно быть отменным на вид и упругим на ощупь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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