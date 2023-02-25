Правозащитник потребовал оспорить освобождение «скопинского маньяка»

25 февраля 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Прокуратура должна оспорить освобождение Виктора Мохова из-под стражи, заявил Иван Мельников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Освобождение из-под стражи «скопинского маньяка» (Виктора Мохова) должно быть обжаловано, так как он представляет угрозу для российских граждан. Об этом заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в своем обращении генпрокуратуру России. Причиной тому стал тот факт, что содержание под стражей Мохова по делу об укрывательстве убийства было прекращено. «Прошу Вас провести проверку указанной информации, в случае ее подтверждения принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой о ее изменении на заключение гр. В. Мохова в СИЗО, а также принять иные меры для направления Мохова в места лишения свободы с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений», — Иван Мельников в своем обращении. Его слова приводят РИА Новости. Правозащитник уверен, что «скопинский маньяк» представляет «реальную угрозу» для российских граждан. Именно поэтому его опасно выпускать на свободу, уверен Мельников. «Скопинский маньяк» похитил двух жительниц города Скопин в 2000 году, после чего держал их в плену четыре года. В 2005 году он был арестован и приговорен к 17 годам лишения свободы. В марте 2021 года Мохов вышел на свободу, напоминают «Дни.ру». Позже судебный участок №31 Рязанской области назначил Мохову арест на 10 суток за съемки агитационного ролика в поддержку КПРФ. В самой партии видеоролик назвали «спланированной провокацией политических оппонентов», передает РАПСИ. Спустя время стало известно, что «скопинский маньяк» стал свидетелем убийства. Так как Мохов помогал своему другу спрятать тело, он был отправлен под арест. 25 февраля в СМИ сообщили, что маньяк снова вышел на свободу, так как предельный срок содержания под стражей по вменяемой ему статье истек, пишет «Ридус». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Освобождение из-под стражи «скопинского маньяка» (Виктора Мохова) должно быть обжаловано, так как он представляет угрозу для российских граждан. Об этом заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в своем обращении генпрокуратуру России. Причиной тому стал тот факт, что содержание под стражей Мохова по делу об укрывательстве убийства было прекращено. «Прошу Вас провести проверку указанной информации, в случае ее подтверждения принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой о ее изменении на заключение гр. В. Мохова в СИЗО, а также принять иные меры для направления Мохова в места лишения свободы с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений», — Иван Мельников в своем обращении. Его слова приводят РИА Новости. Правозащитник уверен, что «скопинский маньяк» представляет «реальную угрозу» для российских граждан. Именно поэтому его опасно выпускать на свободу, уверен Мельников. «Скопинский маньяк» похитил двух жительниц города Скопин в 2000 году, после чего держал их в плену четыре года. В 2005 году он был арестован и приговорен к 17 годам лишения свободы. В марте 2021 года Мохов вышел на свободу, напоминают «Дни.ру». Позже судебный участок №31 Рязанской области назначил Мохову арест на 10 суток за съемки агитационного ролика в поддержку КПРФ. В самой партии видеоролик назвали «спланированной провокацией политических оппонентов», передает РАПСИ. Спустя время стало известно, что «скопинский маньяк» стал свидетелем убийства. Так как Мохов помогал своему другу спрятать тело, он был отправлен под арест. 25 февраля в СМИ сообщили, что маньяк снова вышел на свободу, так как предельный срок содержания под стражей по вменяемой ему статье истек, пишет «Ридус».