Путин похвалил Сбербанк за работу во время СВО

Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную работу Сбербанка с начала спецоперации. Об этом он рассказал в ходе встречи с президентом и председателем правления Сбербанка Германом Грефом.
«Сбер не только прошел этот сложный период, но практически восстановил полностью свою работу: работает с прибылью, устойчиво, ритмично — и это тоже один из признаков устойчивости нашей финансовой системы», — похвалил Владимир Путин председателя правления Сбербанка. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».
Греф также сделал акцент на том, что Сбер сделал программу сокращения издержек, что помогло избежать санкционных рисков. Он назвал эту программу беспрецедентной.
Ранее Греф также пожаловался президенту РФ на самые мощные хакерские атаки. Тем не менее он подчеркнул, что это только помогло набраться опыта.
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