15 марта 2023

Канада направит на Украину вторую партию танков Leopard

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
Канада начала отправку второй партии танков Leopard 2 на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канада решила передать Украине еще восемь тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для противовоздушной обороны (ПВО), в ведомстве также началась работа по отправке второй партии танков Leopard. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд.

«Канада передаст Украине еще 8 тыс. снарядов для гаубиц и 12 ракет для ПВО, начала отправку второй партии танков Leopard», — сказала Ананд на заседании Контактной группы по обороне Украины. Боевые танки Leopard 2 Канада обещала Киеву в феврале.

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Канада решила передать Украине еще восемь тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для противовоздушной обороны (ПВО), в ведомстве также началась работа по отправке второй партии танков Leopard. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд. «Канада передаст Украине еще 8 тыс. снарядов для гаубиц и 12 ракет для ПВО, начала отправку второй партии танков Leopard», — сказала Ананд на заседании Контактной группы по обороне Украины. Боевые танки Leopard 2 Канада обещала Киеву в феврале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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