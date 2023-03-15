Канада направит на Украину вторую партию танков Leopard

Канада начала отправку второй партии танков Leopard 2 на Украину
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Канада решила передать Украине еще восемь тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для противовоздушной обороны (ПВО), в ведомстве также началась работа по отправке второй партии танков Leopard. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд.
«Канада передаст Украине еще 8 тыс. снарядов для гаубиц и 12 ракет для ПВО, начала отправку второй партии танков Leopard», —
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