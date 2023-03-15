Канада направит на Украину вторую партию танков Leopard 16 марта 2023 в 01:00 Размер текста - 17 + Канада начала отправку второй партии танков Leopard 2 на Украину Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канада решила передать Украине еще восемь тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для противовоздушной обороны (ПВО), в ведомстве также началась работа по отправке второй партии танков Leopard. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд. «Канада передаст Украине еще 8 тыс. снарядов для гаубиц и 12 ракет для ПВО, начала отправку второй партии танков Leopard», — сказала Ананд на заседании Контактной группы по обороне Украины. Боевые танки Leopard 2 Канада обещала Киеву в феврале. Канада решила передать Украине еще восемь тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для противовоздушной обороны (ПВО), в ведомстве также началась работа по отправке второй партии танков Leopard. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд. «Канада передаст Украине еще 8 тыс. снарядов для гаубиц и 12 ракет для ПВО, начала отправку второй партии танков Leopard», — сказала Ананд на заседании Контактной группы по обороне Украины. Боевые танки Leopard 2 Канада обещала Киеву в феврале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям