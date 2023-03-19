Экс-советник Кучмы зло пошутил над руководителем Офиса Зеленского. Видео

Экс-советник Кучмы Соскин: Андрей Ермак возглавляет антиконституционный орган

19 марта 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Андрей Ермак возглавляет антиконституционный орган, заявил Олег Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не госслужащий, потому что Офис украинского президента — антиконституционный орган. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он считает, что Офис президента как приемная при туалете, который посещает украинский лидер Владимир Зеленский. «Непонятно вообще, что Ермак занимает, потому что он же не госслужащий, он возглавляет какой-то антиконституционный орган под названием Офис президента. Это все равно, что приемная при общественном туалете, куда Зеленский ходит, он же должен куда-то ходить… Или у него индивидуальный?» — пошутил Олег Соскин в своем youtube-канале. Также Соскин указал украинским властям на скорое прекращение военной помощи из США. Он напомнил, что денег в Соединенных Штатах хватит до конца сентября.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не госслужащий, потому что Офис украинского президента — антиконституционный орган. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он считает, что Офис президента как приемная при туалете, который посещает украинский лидер Владимир Зеленский. «Непонятно вообще, что Ермак занимает, потому что он же не госслужащий, он возглавляет какой-то антиконституционный орган под названием Офис президента. Это все равно, что приемная при общественном туалете, куда Зеленский ходит, он же должен куда-то ходить… Или у него индивидуальный?» — пошутил Олег Соскин в своем youtube-канале. Также Соскин указал украинским властям на скорое прекращение военной помощи из США. Он напомнил, что денег в Соединенных Штатах хватит до конца сентября.