Фанаты «Гарри Поттера» испугались провала сериала от HBO

13 апреля 2023 в 09:22 Размер текста - 17 +

Фанаты «Гарри Поттера» надеются, что сериал останется верен книгам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пользователи Youtube отреагировали на новый тизер сериала по вселенной «Гарри Поттера» от HBO опасениями о провале. У многих фанатов появился страх, что сериал не оправдает ожиданий. «Я всегда мечтал о сериале „Гарри Поттер“, который бы адаптировал каждую книгу, но теперь, когда это случилось, меня это пугает», — выразил мнение пользователь melanymarian-fq5it под тизером на youtube-канале HBO Max. Другой фанат предположил, что сериал не будет верен оригиналу. «Я боюсь, что это разрушит уже созданное. Надеюсь, что фильм будет верен книгам, привнесет больше нового в волшебный мир, а не изменит уже известную историю», — написал ayelenperez4547. Некоторые предположили, что еще слишком рано для подобной адаптации. «Я думал, что это (адаптация под сериал — прим. URA.RU) произойдет по крайней мере еще через 20 лет. Мне казалось, что фильмы все еще слишком культовые», — заявил ZukoHalliwell. Также зрители пишут, что раннее продвижение сериала выглядит неуместно. «Еще даже не начали снимать, сценарий еще даже не написан и с сериалом буквально ничего не сделано, а его уже продвигают», — написал BarinMartin. Однако некоторые пользователи остались довольны тизером. «Пока они сохраняют сюжет из книг — я счастлив», — написал Jonesy. «Боже, это происходит! Я так жду этого! Наконец-то мы увидим все те сюжетные линии, которые не упоминались в фильмах», — обрадовался Benjamin Snow. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи Youtube отреагировали на новый тизер сериала по вселенной «Гарри Поттера» от HBO опасениями о провале. У многих фанатов появился страх, что сериал не оправдает ожиданий. «Я всегда мечтал о сериале „Гарри Поттер“, который бы адаптировал каждую книгу, но теперь, когда это случилось, меня это пугает», — выразил мнение пользователь melanymarian-fq5it под тизером на youtube-канале HBO Max. Другой фанат предположил, что сериал не будет верен оригиналу. «Я боюсь, что это разрушит уже созданное. Надеюсь, что фильм будет верен книгам, привнесет больше нового в волшебный мир, а не изменит уже известную историю», — написал ayelenperez4547. Некоторые предположили, что еще слишком рано для подобной адаптации. «Я думал, что это (адаптация под сериал — прим. URA.RU) произойдет по крайней мере еще через 20 лет. Мне казалось, что фильмы все еще слишком культовые», — заявил ZukoHalliwell. Также зрители пишут, что раннее продвижение сериала выглядит неуместно. «Еще даже не начали снимать, сценарий еще даже не написан и с сериалом буквально ничего не сделано, а его уже продвигают», — написал BarinMartin. Однако некоторые пользователи остались довольны тизером. «Пока они сохраняют сюжет из книг — я счастлив», — написал Jonesy. «Боже, это происходит! Я так жду этого! Наконец-то мы увидим все те сюжетные линии, которые не упоминались в фильмах», — обрадовался Benjamin Snow.