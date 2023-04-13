Tagesspiegel: Макрон заплатит «большую цену» за раскол между ЕС и США

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон рискует расколоть Европу, заявил Майкл Рот Фото:

Политика президента Франции Эммануэля Макрона, постепенно ведущая к расколу Евросоюза (ЕС) и НАТО, заставит заплатить его «высокую цену». Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Майкл Рот.

«Я так разочарован, потому что все еще вижу в Макроне убежденного европейца. Но то, что он говорит сейчас, совершенно не соответствует тому, за что он когда-то выступал. <…> Макрон заплатит за это высокую цену», — заявил Майкл Рот. Его слова приводит немецкое издание Tagespiegel. По его словам, своими заявлениями он может расколоть Европу.

Ранее экс-посол США в ООН Джон Болтон обвинил Макрона во многих внутренних конфликтах внутри Североатлантического альянса. Кроме того, он заявил, что в Кремле считают, что в НАТО появились «трещины», которыми может воспользоваться российская сторона.

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Политика президента Франции Эммануэля Макрона, постепенно ведущая к расколу Евросоюза (ЕС) и НАТО, заставит заплатить его «высокую цену». Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Майкл Рот. «Я так разочарован, потому что все еще вижу в Макроне убежденного европейца. Но то, что он говорит сейчас, совершенно не соответствует тому, за что он когда-то выступал. <…> Макрон заплатит за это высокую цену», — заявил Майкл Рот. Его слова приводит немецкое издание Tagespiegel. По его словам, своими заявлениями он может расколоть Европу. Ранее экс-посол США в ООН Джон Болтон обвинил Макрона во многих внутренних конфликтах внутри Североатлантического альянса. Кроме того, он заявил, что в Кремле считают, что в НАТО появились «трещины», которыми может воспользоваться российская сторона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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