Tagesspiegel: Макрон заплатит «большую цену» за раскол между ЕС и США

Политика президента Франции Эммануэля Макрона, постепенно ведущая к расколу Евросоюза (ЕС) и НАТО, заставит заплатить его «высокую цену». Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Майкл Рот.
«Я так разочарован, потому что все еще вижу в Макроне убежденного европейца. Но то, что он говорит сейчас, совершенно не соответствует тому, за что он когда-то выступал. <…> Макрон заплатит за это высокую цену», — заявил Майкл Рот. Его слова приводит немецкое издание
Ранее экс-посол США в ООН Джон Болтон обвинил Макрона во многих внутренних конфликтах внутри Североатлантического альянса. Кроме того, он заявил, что в Кремле считают, что в НАТО появились «трещины», которыми может воспользоваться российская сторона.
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