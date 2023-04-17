17 апреля 2023

Минобороны Польши: начавшаяся мобилизационная проверка коснется 230 тысяч человек

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В Польше началась мобилизационная проверка
В Польше началась мобилизационная проверка Фото:

Мобилизационная проверка в Польше затронет 230 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны Польши.

«Дан старт военной квалификации (мобилизационной проверке). Мероприятие охватит около 230 тысяч человек», — сообщили в военном ведомстве, передает РИА Новости.

Мобилизационная проверка затронет резервистов 2004 года рождения. Мужчины 1999—2003 годов рождения без присвоенной категории годности также пройдут военную квалификацию.

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Мобилизационная проверка в Польше затронет 230 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны Польши. «Дан старт военной квалификации (мобилизационной проверке). Мероприятие охватит около 230 тысяч человек», — сообщили в военном ведомстве, передает РИА Новости. Мобилизационная проверка затронет резервистов 2004 года рождения. Мужчины 1999—2003 годов рождения без присвоенной категории годности также пройдут военную квалификацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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