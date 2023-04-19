В Кемеровской области эвакуируют горняков из-за пожара в шахте «Распадская»

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, спасатели
Из шахты «Распадской» эвакуируют рабочих Фото:

В шахте «Распадская» из-за пожара происходит эвакуация горняков. По имеющейся информации, в шахте находится 181 рабочий.

«В шахте „Распадская“ проводится эвакуация рабочих из-за пожара», — передает сообщение ГУ МЧС по Кемеровской области «Интерфакс». Там добавили, что на данный момент в шахте находится 181 горнорабочий.

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В шахте «Распадская» из-за пожара происходит эвакуация горняков. По имеющейся информации, в шахте находится 181 рабочий. «В шахте „Распадская“ проводится эвакуация рабочих из-за пожара», — передает сообщение ГУ МЧС по Кемеровской области «Интерфакс». Там добавили, что на данный момент в шахте находится 181 горнорабочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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