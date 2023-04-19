В Кемеровской области эвакуируют горняков из-за пожара в шахте «Распадская»

Из шахты «Распадской» эвакуируют рабочих
В шахте «Распадская» из-за пожара происходит эвакуация горняков. По имеющейся информации, в шахте находится 181 рабочий.
«В шахте „Распадская“ проводится эвакуация рабочих из-за пожара», — передает сообщение ГУ МЧС по Кемеровской области «Интерфакс». Там добавили, что на данный момент в шахте находится 181 горнорабочий.
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