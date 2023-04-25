Актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, впервые стал отцом

25 апреля 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

У актера Дэниела Рэдклиффа появился ребенок Фото: Zuma / TASS У американского актера Дэниела Рэдклиффа, известного по главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер», и актрисы Эрин Дарк появился первенец. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. Репортеры запечатлели прогулку знаменитостей с ребенком на фото. «Звезда „Гарри Поттера“ [Дэниела Рэдклифф], состоящий в отношениях с 38-летней американской актрисой в понедельник вышел на прогулку по Нью-Йорку с новорожденнм первенцом в коляске, а Эрин следовала за ним», — сообщили авторы газеты. Отмечается, что имя и пол первенца пока неизвестны. 33-летный актер, сыгравший главную роль в «Гарри Поттере», состоит в отношениях с 38-летней Эрин Дарк уже более десяти лет. Пара познакомилась на съемках драмы «Убей своих любимых» в 2012 году.



Раннее сообщалось, что роман, написанный Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», вошел в рейтинг самых продаваемых книг за 2022 год по версии «Читай-города». Но возглавило ТОП-10 произведение Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя».

У американского актера Дэниела Рэдклиффа, известного по главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер», и актрисы Эрин Дарк появился первенец. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. Репортеры запечатлели прогулку знаменитостей с ребенком на фото. «Звезда „Гарри Поттера“ [Дэниела Рэдклифф], состоящий в отношениях с 38-летней американской актрисой в понедельник вышел на прогулку по Нью-Йорку с новорожденнм первенцом в коляске, а Эрин следовала за ним», — сообщили авторы газеты. Отмечается, что имя и пол первенца пока неизвестны. 33-летный актер, сыгравший главную роль в «Гарри Поттере», состоит в отношениях с 38-летней Эрин Дарк уже более десяти лет. Пара познакомилась на съемках драмы «Убей своих любимых» в 2012 году. Раннее сообщалось, что роман, написанный Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», вошел в рейтинг самых продаваемых книг за 2022 год по версии «Читай-города». Но возглавило ТОП-10 произведение Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя».