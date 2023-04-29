В Индии объяснили, почему Украине не стоит надеяться на контрнаступление

Outlook India: готовность России не дает большой надежды на успех контрнаступления ВСУ

30 апреля 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

ВСУ близки к завершению своей подготовки к контрнаступлению, пишет Outlook India Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ завершили подготовку к контрнаступлению, но больших надежд на это событие возлагать не стоит, так как Россия долгое время готовилась к отражению украинской атаки. Об этом пишет индийский журнал Outlook India. «Украине не стоит надеяться на собственное контрнаступление, потому как Россия в последние месяцы проводила тщательную подготовку к отражению подобной атаки», — говорится в материале . Автор добавил, что украинская армия близка к завершению своей подготовки к будущему масштабному наступлению. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинское контрнаступление начнется без поддержки со стороны западной авиации, так как времени ждать у украинской армии больше не осталось. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что одной из задач бойцов частной военной компании в Бахмуте (Артемовске) является «перемалывание» украинских солдат, чтобы не дать им перейти в контрнаступление, передают «Дни.ру»

ВСУ завершили подготовку к контрнаступлению, но больших надежд на это событие возлагать не стоит, так как Россия долгое время готовилась к отражению украинской атаки. Об этом пишет индийский журнал Outlook India. «Украине не стоит надеяться на собственное контрнаступление, потому как Россия в последние месяцы проводила тщательную подготовку к отражению подобной атаки», — говорится в материале. Автор добавил, что украинская армия близка к завершению своей подготовки к будущему масштабному наступлению. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинское контрнаступление начнется без поддержки со стороны западной авиации, так как времени ждать у украинской армии больше не осталось. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что одной из задач бойцов частной военной компании в Бахмуте (Артемовске) является «перемалывание» украинских солдат, чтобы не дать им перейти в контрнаступление, передают «Дни.ру»