29 апреля 2023

В Индии объяснили, почему Украине не стоит надеяться на контрнаступление

Outlook India: готовность России не дает большой надежды на успех контрнаступления ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ близки к завершению своей подготовки к контрнаступлению, пишет Outlook India Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ завершили подготовку к контрнаступлению, но больших надежд на это событие возлагать не стоит, так как Россия долгое время готовилась к отражению украинской атаки. Об этом пишет индийский журнал Outlook India.

«Украине не стоит надеяться на собственное контрнаступление, потому как Россия в последние месяцы проводила тщательную подготовку к отражению подобной атаки», — говорится в материале. Автор добавил, что украинская армия близка к завершению своей подготовки к будущему масштабному наступлению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинское контрнаступление начнется без поддержки со стороны западной авиации, так как времени ждать у украинской армии больше не осталось. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что одной из задач бойцов частной военной компании в Бахмуте (Артемовске) является «перемалывание» украинских солдат, чтобы не дать им перейти в контрнаступление, передают «Дни.ру»

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ВСУ завершили подготовку к контрнаступлению, но больших надежд на это событие возлагать не стоит, так как Россия долгое время готовилась к отражению украинской атаки. Об этом пишет индийский журнал Outlook India. «Украине не стоит надеяться на собственное контрнаступление, потому как Россия в последние месяцы проводила тщательную подготовку к отражению подобной атаки», — говорится в материале. Автор добавил, что украинская армия близка к завершению своей подготовки к будущему масштабному наступлению. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что украинское контрнаступление начнется без поддержки со стороны западной авиации, так как времени ждать у украинской армии больше не осталось. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что одной из задач бойцов частной военной компании в Бахмуте (Артемовске) является «перемалывание» украинских солдат, чтобы не дать им перейти в контрнаступление, передают «Дни.ру»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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