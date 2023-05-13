Как подготовить велосипед к лету. Инфографика

13 мая 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Для безопасности на дороге следует внимательно следить за техническим состоянием велосипеда Фото: Анна Майорова © URA.RU Многие регионы в России уже открыли велосипедный сезон. URA.RU приводит актуальную информацию о том, как подготовить свой велосипед к предстоящему лету. Почему нужно подготовить велосипед к лету? Техническое обслуживание велосипеда является не менее важным делом, как и уход за другим видом транспорта. Если не следить за техникой, это может привести к поломке велосипеда в неподходящий момент и опасной ситуации на дороге. Особенно это касается шин и тормозных колодок. Именно поэтому важно, чтобы все детали велосипеда были в порядке перед новым сезоном. С чего начинать техобслуживание? В первую очередь нужно помыть велосипед. Для этого можно воспользоваться ведром с губкой и протереть все важные комплектующие. В процессе можно будет определить основные повреждения, которые необходимо будет исправить, например, погнутую спицу или состояние цепи. Есть несколько советов того, как правильно мыть велосипед. Чтобы помыть колеса, нужно опустить их в большую емкость с водой. Затем их стоит постепенно прокручивать, чтобы очистить от грязи.

Велосипедную раму можно помыть под душем либо протереть губкой. Если грязи на раме скопилось немного, можно протирать мягкой стороной губки. Если грязь затвердела, нужно тщательно вычистить ее жесткой стороной губки.

Покрышки нужно промывать под горячей струей воды. Затем необходимо протереть губкой.

Обода и спицы также можно промыть под струей воды под несильным напором. Можно также просто протереть тряпкой.

Цепь сначала нужно протереть влажной тряпкой или щеткой. Затем необходимо нанести на нее очищающее средство. Можно использовать керосин или обезжиривающее средство. Спустя несколько минут необходимо вновь протереть цепь влажной тряпкой, а затем сухой.

Седло нужно протереть влажной тряпкой. Можно использовать и сухую. На что стоит обратить внимание при проверке технического состояния велосипеда Инфографика URA.RU Уход за трансмиссией Трансмиссия велосипеда — это совокупность деталей велосипеда, которая предает вращение колеса с помощью ног. К ним относятся переключатели, цепь, шатуны, педали и каретка. Как проверить и подтянуть цепь Новость по теме Что изменится для автовладельцев в 2023 году. Инфографика Износ цепи становится заметным только тогда, когда он приводит к износу звезд, из-за которого начинают проскакивать передачи и дальнейшая езда на велосипеде становится невозможной. Велосипедная цепь в среднем способна функционировать от 100 до 5000 км. Срок ее службы зависит от качества самой цепи, а также от того, насколько часто человек катается на велосипеде и где он это делает. Определить состояние цепи можно, измерив ее. С течением времени цепь удлиняется за счет износа соединяющих звенья штифтов (пинов). Выбитые или сильно сточенные зубья — показатель, что цепь пора менять. Существует несколько способов для измерения цепи. Специальный калибр. Для точного определения уровня износа цепи существуют специальные калибры, которые показывают удлинение в процентах. Достаточно вставить инструмент в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет.

Для точного определения уровня износа цепи существуют специальные калибры, которые показывают удлинение в процентах. Достаточно вставить инструмент в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет. Можно измерить при помощи штангенциркуля 119 мм . Нужно вставить его в цепь внутренними губками и раздвинуть их до упора. Если результат от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется. Если от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи. Если более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

. Нужно вставить его в цепь внутренними губками и раздвинуть их до упора. Если результат от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется. Если от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи. Если более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету. Также возможно измерить цепь рулеткой или линейкой. Длина одного звена цепи равна 0,5 дюйма. Обычно измеряют длину 24-х звеньев. Если показывает 304,8 мм — новая цепь. От 304,8 до 306,4 мм — цепь в норме. От 306,4 до 307,9 мм — цепь изношена. Изношенность цепи можно измерить при помощи рулетки или линейки Инфографика URA.RU Чтоб натянуть цепь на обычном велосипеде, нужно: положить свой транспорт вверх колесами; ослабить гайки или эксцентрики крепления заднего колеса; настроить правильную величину провисания цепи, передвигая колесо по наклонным пазам. При сильно натянутой цепи вращать педали на велосипеде станет очень тяжело. Как изнашиваются звезды? Цепь, которая отработала свой ресурс, начинает уничтожать звезды. Растянутые звенья не смогут нормально ложиться на зубья звезд и будут растачивать их под свою посадку. Цепь продолжит растягиваться, а металл — стачиваться сильнее. Начнет появляться лязг, самопроизвольно переключаться передачи, педали периодически будут прокручиваться. Увеличить срок службы звезд можно меняя звезды попеременно каждые 500 километров. Как настроить тормоза? Периодический контроль за состоянием тормозов на велосипеде поможет повысить собственную безопасность на дороге. Стоит обращать внимание на несколько вещей: В первую очередь необходимо периодически контролировать состояние тормозных колодок. Стоит очищать их от грязи тряпкой.

Нужно обратить внимание на износ и частицы сплава, которые сдираются с обода и застревают в колодке — это повреждает обод и снижает эффективность торможения. Практически все колодки имеют отметки допустимого износа (контрольные линии). Если колодка сносилась почти до отметки — ее необходимо менять.

Стоит убедиться, что тормозной ротор стоит ровно посередине между колодками. Он не должен цеплять их при вращении колеса.

В случае с ободными тормозами стоит проверить, что колодки прилегают к ободу всей поверхностью. При нажатии на тормоз колодки должны касаться его одновременно.

Нужно поочередно зажать передний и задний тормоз и подвигать велосипед вперед-назад. Тормоза должны жестко фиксировать колеса. Как правильно натянуть спицы на колесе? Первым делом выполняется смазка всех резьбовых соединений. Установка спиц осуществляется с противоположной стороны, на которой находится углубленный фланец.

На переднем колесе спицы устанавливаются во фланец через одну. При заполнении спицами заднего колеса их устанавливать следует справа от втулки.

Каждый раз при установке спицы она закручивается на два оборота. На заднем колесе спицы устанавливаются через каждые три фланца. Как проверить и отрегулировать седло? Высота седла должна быть такой, чтобы нога свободно доставала пяткой до педали в ее нижнем положении. Если установить седло слишком низко, то будут быстрее уставать мышцы ног. Ноги не будут распрямляться и мышцы могут «забиться». Не рекомендуется устанавливать седло слишком высоко. Нога не будет доставать до педали — существует опасность перегрузки мышц спины. Если посадка слишком высокая — тяжело будет удержать равновесие при посадке на велосипед и при прекращении движения. Чтобы установить седло на требуемую высоту, нужно открутить болт или эксцентрик в подседельном узле рамы. Подседельный штырь свободно перемещается в подседельной трубе, однако бывает и так, что он застревает и тогда необходимо смазать. Вытащив подседельный штырь, стоит вытереть оставшуюся смазку. Нужно правильно фиксировать седло велосипеда для комфортной езды Инфографика URA.RU ПДД для велосипедистов Дети от 7 до 14 лет могут ездить только по тротуарам. Также они могут передвигаться по пешеходным или велодорожкам.

С 14 лет подростки и взрослые вправе кататься по правому краю проезжей части или обочине, если нет специальных дорожек. Велосипедисты могут передвигаться по дороге в колонне по одному или по двое. Если по обочине кататься не получается, то велосипедист может занять тротуар.

Велосипедист перед началом движения, поворотом и остановкой должен подавать соответствующие сигналы рукой. А вечером или ночью, в тоннеле — включить фонари. При их отсутствии рекомендовано передвигаться в светоотражающем жилете или использовать другие средства. При создании помех и опасности для других участников движения или пересечении пешеходного перехода велосипедист обязан передвигаться как пешеход.

Велосипедистам запрещено ездить по автомагистрали; кататься на велосипеде, держась за него одной рукой; перевозить груз, который мешает езде; катать пассажиров, если для этого велосипед не предназначен.

Если велосипедист нарушает правила дорожного движения, то получит штраф 800 рублей. Если водитель в нетрезвом состоянии, штраф увеличивается до 1000—1500 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многие регионы в России уже открыли велосипедный сезон. URA.RU приводит актуальную информацию о том, как подготовить свой велосипед к предстоящему лету. Техническое обслуживание велосипеда является не менее важным делом, как и уход за другим видом транспорта. Если не следить за техникой, это может привести к поломке велосипеда в неподходящий момент и опасной ситуации на дороге. Особенно это касается шин и тормозных колодок. Именно поэтому важно, чтобы все детали велосипеда были в порядке перед новым сезоном. В первую очередь нужно помыть велосипед. Для этого можно воспользоваться ведром с губкой и протереть все важные комплектующие. В процессе можно будет определить основные повреждения, которые необходимо будет исправить, например, погнутую спицу или состояние цепи. Есть несколько советов того, как правильно мыть велосипед. Трансмиссия велосипеда — это совокупность деталей велосипеда, которая предает вращение колеса с помощью ног. К ним относятся переключатели, цепь, шатуны, педали и каретка. Износ цепи становится заметным только тогда, когда он приводит к износу звезд, из-за которого начинают проскакивать передачи и дальнейшая езда на велосипеде становится невозможной. Велосипедная цепь в среднем способна функционировать от 100 до 5000 км. Срок ее службы зависит от качества самой цепи, а также от того, насколько часто человек катается на велосипеде и где он это делает. Определить состояние цепи можно, измерив ее. С течением времени цепь удлиняется за счет износа соединяющих звенья штифтов (пинов). Выбитые или сильно сточенные зубья — показатель, что цепь пора менять. Существует несколько способов для измерения цепи. Чтоб натянуть цепь на обычном велосипеде, нужно: положить свой транспорт вверх колесами; ослабить гайки или эксцентрики крепления заднего колеса; настроить правильную величину провисания цепи, передвигая колесо по наклонным пазам. При сильно натянутой цепи вращать педали на велосипеде станет очень тяжело. Цепь, которая отработала свой ресурс, начинает уничтожать звезды. Растянутые звенья не смогут нормально ложиться на зубья звезд и будут растачивать их под свою посадку. Цепь продолжит растягиваться, а металл — стачиваться сильнее. Начнет появляться лязг, самопроизвольно переключаться передачи, педали периодически будут прокручиваться. Увеличить срок службы звезд можно меняя звезды попеременно каждые 500 километров. Периодический контроль за состоянием тормозов на велосипеде поможет повысить собственную безопасность на дороге. Стоит обращать внимание на несколько вещей: Высота седла должна быть такой, чтобы нога свободно доставала пяткой до педали в ее нижнем положении. Если установить седло слишком низко, то будут быстрее уставать мышцы ног. Ноги не будут распрямляться и мышцы могут «забиться». Не рекомендуется устанавливать седло слишком высоко. Нога не будет доставать до педали — существует опасность перегрузки мышц спины. Если посадка слишком высокая — тяжело будет удержать равновесие при посадке на велосипед и при прекращении движения. Чтобы установить седло на требуемую высоту, нужно открутить болт или эксцентрик в подседельном узле рамы. Подседельный штырь свободно перемещается в подседельной трубе, однако бывает и так, что он застревает и тогда необходимо смазать. Вытащив подседельный штырь, стоит вытереть оставшуюся смазку.