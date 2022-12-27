В 2023 году появится новый порядок общения для инспекторов ГИБДД
Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД будет осуществляться на следующий день после происшествия. URA.RU приводит информацию о том, какие изменения ждут автовладельцев в 2023 году.
- Срок привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД будет осуществляться на следующий день после события, которым определено начало срока. Если окончание срока выпадает на выходной, последним днем будет считаться первый следующий рабочий день.
- Повысится сумма штрафа за вождение автомобиля без полиса ОСАГО. Сумма взыскания увеличится с 800 до 5000 рублей.
- В ГИБДД начнут получать данные о заболеваниях водителей. Согласно законопроекту, результаты медосмотра будут направлены в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Нововведения нужны для отслеживания состояния здоровья у автовладельцев, чтобы оперативно выявить противопоказания к управлению автомобилем.
- Появится новый порядок общения для инспекторов ГИБДД с водителями. Законопроект урегулировать действия автоинспекторов в ходе службы. У представителей порядка будет точная инструкция действий в различных ситуациях.
- В России станет больше платных парковок. В Минтрансе заявили, что при спросе на парковку, который превышает 85% от фактического количества мест для стоянки, место стоит сделать платным.
- К 2023 году будет выровнен скоростной режим. Власти стремятся избавиться от резких скоростных перепадов наподобие 110/60/110 км/ч.
- Правительство готовится увеличить штраф за громкую музыку для водителей. Документ позволит регионам самостоятельно устанавливать размер штрафа в зависимости от транспорта и мощности его двигателя. Так, сумма для гражданина может превышать 5000 рублей.
- Новый законопроект предусматривает изменение сроков для привлечения к ответственности за нарушение ПДД. Теперь их будут считать не в месяцах, а в сутках. Причиной тому стал тот факт, что в месяцах было указано разное количество дней. Документ уже направлен в Госдуму.
- Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации могут получить освобождение от уплаты штрафов за нарушение ПДД. Отмечается, что речь идет только о легких нарушений. Так, взыскания за нетрезвое вождения или отказ от медицинского свидетельствования не будут поддаваться освобождению. Соответствующий документ пока не добрался до стадии рассмотрения.
- Автомобилистов ждет возможный возврат штрафов за среднюю скорость. Ранее МВД поддержало использование камер, фиксирующих превышение средней скорости на определенных участках трасс.
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