27 декабря 2022

Что изменится для автовладельцев в 2023 году. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Поздравление женщин-водителей. Челябинск, гибдд, дпс, гаи
В 2023 году появится новый порядок общения для инспекторов ГИБДД Фото:

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД будет осуществляться на следующий день после происшествия. URA.RU приводит информацию о том, какие изменения ждут автовладельцев в 2023 году.

  • Срок привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД будет осуществляться на следующий день после события, которым определено начало срока. Если окончание срока выпадает на выходной, последним днем будет считаться первый следующий рабочий день.
  • Повысится сумма штрафа за вождение автомобиля без полиса ОСАГО. Сумма взыскания увеличится с 800 до 5000 рублей.
  • В ГИБДД начнут получать данные о заболеваниях водителей. Согласно законопроекту, результаты медосмотра будут направлены в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Нововведения нужны для отслеживания состояния здоровья у автовладельцев, чтобы оперативно выявить противопоказания к управлению автомобилем.
  • Появится новый порядок общения для инспекторов ГИБДД с водителями. Законопроект урегулировать действия автоинспекторов в ходе службы. У представителей порядка будет точная инструкция действий в различных ситуациях.
  • В России станет больше платных парковок. В Минтрансе заявили, что при спросе на парковку, который превышает 85% от фактического количества мест для стоянки, место стоит сделать платным.
  • К 2023 году будет выровнен скоростной режим. Власти стремятся избавиться от резких скоростных перепадов наподобие 110/60/110 км/ч.
  • Правительство готовится увеличить штраф за громкую музыку для водителей. Документ позволит регионам самостоятельно устанавливать размер штрафа в зависимости от транспорта и мощности его двигателя. Так, сумма для гражданина может превышать 5000 рублей.
  • Новый законопроект предусматривает изменение сроков для привлечения к ответственности за нарушение ПДД. Теперь их будут считать не в месяцах, а в сутках. Причиной тому стал тот факт, что в месяцах было указано разное количество дней. Документ уже направлен в Госдуму.
  • Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации могут получить освобождение от уплаты штрафов за нарушение ПДД. Отмечается, что речь идет только о легких нарушений. Так, взыскания за нетрезвое вождения или отказ от медицинского свидетельствования не будут поддаваться освобождению. Соответствующий документ пока не добрался до стадии рассмотрения.
  • Автомобилистов ждет возможный возврат штрафов за среднюю скорость. Ранее МВД поддержало использование камер, фиксирующих превышение средней скорости на определенных участках трасс.

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Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД будет осуществляться на следующий день после происшествия. URA.RU приводит информацию о том, какие изменения ждут автовладельцев в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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