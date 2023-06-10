Власти Полтавы: ВС РФ уничтожили технику и военный аэродром

Власти Полтавы: ВС РФ уничтожили технику и военный аэродром в Миргороде

10 июня 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Российские силы атаковали при помощи ракет военный аэропорт ВСУ в Полтавской области, заявил Дмитрий Лунин Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска атаковали военный аэродром Украины в Полтавской области. Об этом заявил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. «Во время ночной атаки в районе военного аэродрома Миргород (расположенный вблизи одноименного города — прим. URA.RU) [ВС РФ] применили баллистические и крылатые ракеты типа „Искандер“, а также ударные дроны», — пишет Лунин в своем telegram-канале. В настоящий момент область находится под контролем киевского режима. В ходе атаки была повреждена военная техника. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Российские солдаты в ходе спецоперации поражают украинские объекты военного управления и энергетики. Так, в Минобороны РФ рассказали, что российские пилоты уничтожили укрепления и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи самолетов Су-25. В конце апреля российская армия атаковала военный аэродром в Хмельницкой области.

Российские войска атаковали военный аэродром Украины в Полтавской области. Об этом заявил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. «Во время ночной атаки в районе военного аэродрома Миргород (расположенный вблизи одноименного города — прим. URA.RU) [ВС РФ] применили баллистические и крылатые ракеты типа „Искандер“, а также ударные дроны», — пишет Лунин в своем telegram-канале. В настоящий момент область находится под контролем киевского режима. В ходе атаки была повреждена военная техника. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Российские солдаты в ходе спецоперации поражают украинские объекты военного управления и энергетики. Так, в Минобороны РФ рассказали, что российские пилоты уничтожили укрепления и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи самолетов Су-25. В конце апреля российская армия атаковала военный аэродром в Хмельницкой области.