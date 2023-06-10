Власти Полтавы: ВС РФ уничтожили технику и военный аэродром

Власти Полтавы: ВС РФ уничтожили технику и военный аэродром в Миргороде
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, искандер, stock, сбойка
Российские силы атаковали при помощи ракет военный аэропорт ВСУ в Полтавской области, заявил Дмитрий Лунин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска атаковали военный аэродром Украины в Полтавской области. Об этом заявил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

«Во время ночной атаки в районе военного аэродрома Миргород (расположенный вблизи одноименного города — прим. URA.RU) [ВС РФ] применили баллистические и крылатые ракеты типа „Искандер“, а также ударные дроны», — пишет Лунин в своем telegram-канале. В настоящий момент область находится под контролем киевского режима. В ходе атаки была повреждена военная техника. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Российские солдаты в ходе спецоперации поражают украинские объекты военного управления и энергетики. Так, в Минобороны РФ рассказали, что российские пилоты уничтожили укрепления и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи самолетов Су-25. В конце апреля российская армия атаковала военный аэродром в Хмельницкой области.

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Российские войска атаковали военный аэродром Украины в Полтавской области. Об этом заявил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. «Во время ночной атаки в районе военного аэродрома Миргород (расположенный вблизи одноименного города — прим. URA.RU) [ВС РФ] применили баллистические и крылатые ракеты типа „Искандер“, а также ударные дроны», — пишет Лунин в своем telegram-канале. В настоящий момент область находится под контролем киевского режима. В ходе атаки была повреждена военная техника. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Российские солдаты в ходе спецоперации поражают украинские объекты военного управления и энергетики. Так, в Минобороны РФ рассказали, что российские пилоты уничтожили укрепления и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи самолетов Су-25. В конце апреля российская армия атаковала военный аэродром в Хмельницкой области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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