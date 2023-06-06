Минобороны: самолеты Су-25 уничтожили укрепления и бронетехнику ВСУ

Штурмовая авиация нанесла ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские самолеты Су-25 уничтожили укрепления и бронетехнику Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации Восточного военного округа нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ в зоне спецоперации. Выполнив пуски ракет с малых высот, „грачи“ осуществили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — сообщает ведомство в официальном Telegram .

Ранее в Минобороны докладывали, что общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков. Восемь из них — немецкие «Леопарды».