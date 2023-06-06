Минобороны показало работу Су-25 по объектам ВСУ. Видео

Минобороны: самолеты Су-25 уничтожили укрепления и бронетехнику ВСУ
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Гражданская авиация. Пермь, ввс россии, самолет в воздухе, ил 76, грузовая авиация
Штурмовая авиация нанесла ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские самолеты Су-25 уничтожили укрепления и бронетехнику Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации Восточного военного округа нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ в зоне спецоперации. Выполнив пуски ракет с малых высот, „грачи“ осуществили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — сообщает ведомство в официальном Telegram.

Ранее в Минобороны докладывали, что общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков. Восемь из них — немецкие «Леопарды».

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Российские самолеты Су-25 уничтожили укрепления и бронетехнику Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи штурмовой авиации Восточного военного округа нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ в зоне спецоперации. Выполнив пуски ракет с малых высот, „грачи“ осуществили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — сообщает ведомство в официальном Telegram. Ранее в Минобороны докладывали, что общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков. Восемь из них — немецкие «Леопарды».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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