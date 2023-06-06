Российские самолеты Су-25 уничтожили укрепления и бронетехнику Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипажи штурмовой авиации Восточного военного округа нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ в зоне спецоперации. Выполнив пуски ракет с малых высот, „грачи“ осуществили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — сообщает ведомство в официальном
Ранее в Минобороны докладывали, что общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков. Восемь из них — немецкие «Леопарды».
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